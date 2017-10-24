Тигровая акула, присяга и кривой марафон

Вторник начнем с главного – накануне состоялась премьера «Матильды». Мариинский театр, полный зал, огромный экран, вся интеллигентская элита собралась, журналисты и прочие любопытствующие. Судя по общим отзывам, фильм – вполне средний, не будь «пиар-кампании», не было бы такого ажиотажа. У Мариинки, конечно, дежурили протестующие с плакатами, было несколько молитвенных стояний. Тем временем прокуратура отказала Наталье Поклонской в дополнительной проверке фильма. Наш материал о походе на «Матильду» тоже можете почитать.

Внезапно – новости спорта. Прошел Венецианский марафон, и впервые с 1995 года (за 22 года, значит!) его выиграл итальянский спортсмен. Эйоб Джебрейэуэ (бегун эритрейского происхождения) финишировал первым потому, что целая когорта лидеров…побежала не в ту сторону! К середине забега сформировалась лидирующая группа, однако в какой-то момент мотоцикл сопровождения, который вообще-то должен указывать дорогу спортсменам, свернул не туда. Неизвестно, хотел ли сопровождающий заглянуть к себе домой перекусить, или так и было задумано, но те, кто раньше отстал от группы лидеров, побежали в правильном направлении. Так эритреец впервые в жизни выиграл марафон (результат 2:12:16), с чем мы его и поздравляем. Будьте внимательны.

Британский рыбак едва унес ноги (ласты?) от тигровой акулы у берегов Австралии. Джон Крейг занимался подводной рыбалкой, когда внезапно обнаружил, что оказался слишком далеко от лодки. Одновременно с этим у его напарника возникли проблемы с двигателем и Крейг понял, что лодка к нему не вернется. Пытаясь привлечь внимание товарища, он начал кричать и барахтаться в воде и занимался этим до тех пор, пока не заметил около себя акулий плавник. Когда он опустил голову под воду, акула была на расстоянии вытянутой руки. Рыбак пару раз пальнул из подводного ружья, после чего акула держалась на расстоянии. Ну а потом Крейг плыл 7,5 км до берега – все так же в сопровождении акулы, которая, впрочем, больше не пыталась атаковать. На пляже он удивился, встретив не только напарника, но и жену, вертолет со спасателями и всех местных рыбаков, которые тоже занимались его поисками. Берегите себя.

Тем временем в России впервые 62 человека стали гражданами с принесением присяги. На этой норме – что с получением гражданства РФ человек старше 18 лет должен приносить присягу – летом настоял Владимир Путин. За несовершеннолетних детей клятву приносят родители. Паспорта получили граждане бывших советских республик и Афганистана.

Петербург. Во-первых, МЧС предупреждает нас о гололедице, будьте внимательны. Во-вторых, «Дождь» распускает очередные слухи об отставке губернатора Полтавченко. По информации неназванного источника издания, губернатор Петербурга – чуть ли не самая обсуждаемая в Кремле кандидатура для возможного снятия с поста. Сроки, по данным «источника», туманны – после президентских выборов. Хорошего вам дня, друзья, и берегите себя.