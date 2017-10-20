Палатки в Киеве и Квентин Тарантино

Пятницу начнем снова с Харви Вайнштейна – того самого продюсера, которого, кажется, уже половина женщин в мировой киноиндустрии обвиняет в домогательствах. В общем, глава Роскино Екатерина Мцитуридзе поведала, что в 2003 году, когда она на Берлинском кинофестивале брала интервью у Джорджа Клуни, Вайнштейн пытался заманить ее в свой номер под предлогом разговора «о русской культуре». Когда Екатерина заметила, что придет с молодым человеком, Вайнштейн негодующе дал ей бумажку со своим номером телефона. Позднее, в 2004 году, на очередном мероприятии Вайнштейн предложил женщине обсудить некие деловые вопросы, но на встречу в кафе отправил помощника, который и привел Екатерину в номер продюсера. Тот был в халате, готовился к романтическому ужину и сказал «тебе понравится». Мцитуридзе убежала, когда в комнату зашел официант с ведерком со льдом. Через 10 лет они снова встретились, и Харви советовал Екатерине «молчать и быть умницей».

Кроме того, нашумевшую историю наконец-то прокомментировал Квентин Тарантино, главный подопечный продюсера. Он сказал, что как минимум 10 последних лет знал о «неоднозначном» поведении своего продюсера, но молчал, потому что боялся прекращения сотрудничества. О нескольких «эпизодах» Квентин знал «из первых рук». Не знаем, зачем его агенты разрешили такое бессовестное признание, но даже оно у режиссера получилось как фраза из сценария: «Все, что я делаю сейчас, это лишь дерьмовые оправдания».

Тем временем Ксения Собчак в интервью The Guardian заявила, что примет участие в президентских выборах без политической программы. Звучит самонадеянно, но на самом деле Ксения была скромнее, сказав: «У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу». Это Россия, детка! Не знаем, как восприняли этот посыл зарубежные журналисты и тем более политологи. Единственная пока что идея Собчак – собрать голоса людей, которые против Владимира Путина.

Глава ЦРУ заявил, что США нужно готовиться к удару со стороны КНДР и «счет идет на месяцы». По мнению директора ведомства, разработка ядерного оружия в Северной Корее уже достигла такого уровня, что скоро КНДР будет готова его применить. Удивительно, что в США ставят знак равенства между «будет готова применить» и «применит».

Тем временем полиция Киева ведет переговоры с митингующими на улице Грушевского у здания Верховной рады. Напомним, активисты живут там в палатках и требуют очередных радикальных перестановок в государственной системе. «Мы не просим, мы требуем освободить улицу Грушевского, и пока требуем этого методом убеждения. И мы считаем, что нам удастся убедить все-таки добровольно освободить (дорогу?) для свободного проезда, для удобства жителей города Киева, и перейти пока в Мариинский парк. Мы проводим переговоры», - заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко. Да, тяжело быть европейским государством.

В Петербурге обещают дожди. Хороший повод отправиться, например, в музей. Хорошего вам дня, друзья!