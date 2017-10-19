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Кандидат Собчак, пиратская "Матильда" и Павленский

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Ксения Собчак и Алексей Навальный
© Фото: tengrinews.kz

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Пиратские копии "Матильды" в сети уже, кажется, заблокировали.

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Четверг, и главная новость – Ксения Собчак официально объявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России, которые пройдут в 2018 году. Алексей Навальный на выборы не пойдет – глава ЦИК Элла Памфилова на днях впервые проговорила, что с учетом судимости оппозиционера он может пойти на выборы только после 2028 года (10 лет после погашения), ну а в администрации президента, по мнению аналитиков, «определились с оппозиционным кандидатом».

Политологи полагают, что все это сделано для повышения явки на выборах – а то из-за тотального неверия людей в систему она последнее время падает. Сама Собчак позиционирует себя как кандидат «Против всех», при этом на ресурсах, зарегистрированных в поддержку проекта «Собчак 2018», нашли следы сайта с названием «Собчак 2024» - года следующих президентских выборов в России. Шутки про «Дом-2» и «построй свою страну» уже процветают. К слову, группировка «Ленинград» день в день с выдвижением Собчак выпустила клип «Кандидат», он, как всегда, более крутой и жизненный, чем большая часть российского кинематографа.

Что там с Павленским. Французские власти обвинили художника в «уничтожении чужого имущества общественно опасным способом». Теперь ему с соратницей придется заплатить штраф, также статья предполагает до 10 лет лишения свободы. Банк Франции после поджога, к слову, был закрыт (это конкретное здание). Думается, французы и сами уже не очень рады, что предоставили Павленскому убежище. Зато в Париже стало, можно сказать, на одного модного художника больше.

Свежие новости про Харви Вайнштейна, если вы вдруг соскучились по голливудскому продюсеру-развратнику. Уже более 40 женщин обвиняют его в домогательствах, кроме актрис, о неоднозначных инцидентах рассказали сценаристы, манекенщицы и костюмеры. Диванные «киноэксперты» считают, что с такой буйно выраженной гетеросексуальностью Харви надо командировать в российскую киноиндустрию (а то у нас все главные красавчики подчеркнуто скромные – посмотрите вон на Данилу Козловского), а кинокритик и режиссер Роман Волобуев написал эпичный пост, «разоблачающий» Харви. Говорит, никакого чутья и таланта у него вовсе нет, а угадал он лишь однажды – с Тарантино, с которого затем 30 лет сдувал пылинки. Но результат, надо сказать, все равно неплохой.

Ну и незаслуженно неглавная новость. Пиратская копия «Матильды» утекла в сеть. Народные массы ринулись было смотреть, но Мосгорсуд оперативно встал на сторону киношников и постановил заблокировать все возможности просмотра фильма. Хотят, наверное, чтобы мы поддержали рублем режиссера Учителя.

Петербург. «Ночлежка» выпустила очередное издание «Справочника бездомного» - о том, где можно согреться, выспаться, поесть бесплатно, если вы по каким-то причинам оказались на улице. Надеемся, у вас все хорошо. Отличного вам дня, друзья!

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