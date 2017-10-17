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"Офелия", КНДР и Янтарная комната

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Ураган "Офелия"
© Фото: news.liga.net

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Россия ввела сакнции против КНДР (с чего бы?)

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Вторник начнем со стихийного: в Ирландии бушует ураган «Офелия». Огромные волны, смятые крыши, эффектные фото маяков в бушующем море. Небо над Великобританией стало рыжеватого цвета сепии из-за урагана. Разгул стихии уже унес жизни трех человек. Уже сегодня, по прогнозам синоптиков, «Офелия» доберется до Петербурга, а пока у нас температура 8-10 градусов (как, собственно, и летом) и сегодня даже солнечно. На другой стороне планеты, в Калифорнии, бушуют лесные пожары. Уничтожено порядка 5,7 тыс. домов, около 100 тыс. человек эвакуированы, 40 погибли. Местные власти накануне объявили о переломе в борьбе с огнем – по их данным, ликвидировано более половины очагов возгорания.

Мы обещали рассказать, что там с Каталонией. Испания, очевидно, поняв, что активных действий от Барселоны не последует, начала «закручивать гайки». Судья национальной судебной палаты Испании постановила взять под стражу лидеров общественных националистических организаций Каталонии Жорди Куишар и Жорди Санчес, кроме того, прокуратура требовала поместить под стражу начальника правоохранительных органов Каталонии Хосеп Луис Траперо, но его суд оставил на свободе. Ему, впрочем, придется сдать паспорт и являться в суд каждые 15 суток. Ну и не покидать территорию Испании (теоретически каталонец может никуда не уезжать, а остаться дома, когда регион провозгласит независимость – если это случиться, конечно).

Неожиданное: Владимир Путин ввел санкции в отношении КНДР. Они связаны с ядерными испытаниями в Северной Корее и введены в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН. Что изменится в отношениях РФ и КНДР, сложно сказать. Сотрудничество между странами в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения, авиационной техники или передовых производственных технологий по-прежнему разрешено (!). Правда, если оно не идет на пользу ядерной программе КНДР.

Ряд СМИ сообщают, что несколько немецких исследователей вот-вот найдут Янтарную комнату. По их данным, она спрятана в пещерах Рудных гор недалеко от Дрездена. 67-летний Гюнтер Экардт, 73-летний Леонард Блуме и 71-летний Петер Лор уже якобы нашли «полости» в пещере Принца. Как всегда, с новостями про этот артефакт – интересно, детективно, но маловероятно.

Минздрав согласовывает с прочими профильными ведомствами поправки к антитабачному закону. Теперь, вероятно, россиянам запретят курить менее чем в 10 метрах от подъездов (напомним, сейчас запрещено курить в жилых помещениях и местах общего пользования. Впрочем, все равно в каждой коммуналке и тем более отдельной квартире все зависит от жильцов). Особенно «весело» будет зимой, надо полагать.

Петербург. С началом сезона дорожных работ – примерно в апреле – КРТИ намерен взяться за ремонт Невского проспекта. Перекрывать главную улицу города будут по частям и только в выходные дни, но все равно стоит быть готовыми. Хорошего вам дня, друзья! И да, радуемся солнцу за окном, так как скоро снова будет дождь.

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