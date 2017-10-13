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ЮНЕСКО, РКН и офшоры Вануату

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Жизнь в Вануату, где гражданство продают за биткоины
© Фото: gk170.ru

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Тихоокеанское государство продает гражданство за биткоины.

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Пятница, и начнем с биткоинов. Криптовалюта установила новый рекорд – сейчас биткоин уже дороже 5,8 тыс. долларов. Напомним, наше правительство намерено «взять под контроль» эмиссию и оборот криптовалюты. Между тем островное тихоокеанское государство Вануату (бывшая британская колония) первым объявило, что готово продавать свое гражданство за биткоины. Кто-то считает Сингапур налоговым раем, так вот – в Вануату налоги кратно меньше. Ряд налогов: подоходный, налог на корпорации, налог на вывоз напитала, налог на прибыль (частично), налог с оборота и другие  – там отсутствуют вообще. Да, это такая «офшорная гавань» в Тихом океане. Чтобы получить гражданство Вануату, по нынешнему курсу надо заплатить порядка 42 биткоинов. Кстати, так как государство – член Содружества (бывших британских колоний), то паспорт Вануату дает возможность безвизового въезда (и выезда) в более чем 100 стран мира. Включая Россию и ЕС. Правительство островной страны не разделяет опасения российской власти насчет использования биткоина террористами – говорят, весь «путь» криптовалюты легко отследить.

Что там с уголовным делом по Роскомнадзору. По данным РБК, ФСБ около полугода прослушивала разговоры руководства РКН, а теперь дела вполне могут засекретить – этим можно объяснить отсутствие в публичном поле подробностей. Странно, ведь официально известно только об обвинении в мошенничестве в особо крупном размере пресс-секретаря Вадима Ампелонского, всегда охотно общавшегося со СМИ, и двух его коллег.

Новость суток – США вышли из ЮНЕСКО. Сказали, у них слишком большие долги по членским взносам (так вод под каким предлогом, оказывается, можно покидать статусные международные организации). На самом деле, уход США способен подорвать авторитет ЮНЕСКО, что не может не отразиться на исследовании и охране памятников истории и культуры по всему миру. Вслед за Штатами о возможном выходе из организации заявил Израиль – якобы из-за намеренной антиизраильской политики ЮНЕСКО. Впрочем, израильское решение еще может измениться после очередных выборов руководства организации, которые пройдут в конце 2017 года.

Постоянная рубрика – новости про «Матильду». Алексей Учитель рассказал, что российские телеканалы вернули деньги, выплаченные им за рекламу ленты и отказались, собственно, рекламировать «Матильду». Нам кажется, что пиар фильму уже и так обеспечен самый насыщенный, но режиссер, тем не менее, расстроен. Не из-за того, что боится потерять часть сборов, а из-за того, что отказ ТВ от рекламы означает победу мракобесия на каком-то уровне.

В Петербурге обещают умеренно прохладные (7-8 градусов) и временами дождливые выходные. Не забываем зонты и дождевики, если соберетесь ехать в пригороды любоваться золотой осенью!

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