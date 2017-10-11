Двойные стандарты Каталонии и щенок для Путина

В середине недели – о том, что там в Каталонии. Лидер региона Карлос Пучдемон сделал странную вещь – с одной стороны, подписал декларацию о независимости, с другой – отложил официальное объявление самого факта отделения от Испании. Премьер страны Мариано Рахой резонно попросил каталонские власти прояснить свою позицию. Ведь если независимость все-таки объявили, Мадрид «активирует» 155-ую статью национальной Конституции, тем самым ограничив самоуправление региона. Каталонцы, вероятно, дожидаются хоть какой-нибудь реакции от Европы – а ее нет. Ни одно государство не то что не признало независимость Каталонии, а все усердно делают вид, что ничего не замечают. В самой Барселоне между тем прошла многотысячная демонстрация с лозунгами вроде «Я испанец».

Минувшей ночью российские СМИ «похоронили» Дмитрия Хворостовского. Первой о смерти артиста написала «Комсомольская правда» около часа ночи, затем информацию подтвердила в своем Twitter депутат Мизулина. С ее подачи новость перепечатали ведущие СМИ. Как потом выяснилось, журналист «Комсомолки» не перепроверила информацию, поверив на слово нескольким вроде как авторитетным источникам. В сети уже множество извинений от журналистов и пожеланий здоровья Хворостовскому. Не ведитесь на провокации.

Владимир Путин наконец-то сказал всем нам, что делать с криптовалютами. Как известно, неповоротливая российская экономика до сих пор не выработала единой позиции по этой теме, а государство и вовсе долго делало вид, что криптовалюты не существует. Путин сказал, что своеобразную эмиссию биткоинов нужно брать под госконтроль, так как распространение таких «денег» способствует терроризму.

Ранее российский стартап получил грант в 10 млн долларов на дальнейшую разработку довольно актуального устройства – обогревателя, который по совместительству будет фермой для майнинга криптовалюты. Стоить устройство будет около 260 тыс. рублей, в сутки сможет «выработать» около 600 рублей – ну и согреть помещение площадью около 30 кв метров. На начальном этапе авторы проекта намерены создать 600 таких обогревателей.

О милоте. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедо на встрече в Сочи подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный – в честь прошедшего дня рождения. Милейшие фото президента с собачкой уже покоряют рунет.

Петербург. Наши парламентарии намерены обсудить исполнение закона о проведении массовых акций – депутаты сразу нескольких фракций обратились с такой инициативой к спикеру Вячеславу Макарову в связи с историей о «скорой», которая якобы не успела из Мариинской больницы к женщине на Колокольную улицу, в результате чего 55-летняя дама скончалась.

Европейский университет, который Смольный требовал покинуть особняк Кушелева-Безбородко до 10 октября, все еще остается в здании на Гагаринской улице. В ректорате напоминают, что здание – памятник архитектуры, и город сначала должен дать гарантии, что новый арендатор будет соблюдать необходимые меры обращения. А пока никаких документов нет. В ректорате готовятся к «маски-шоу». Хорошего вам вечера, друзья. Держитесь.