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Прыжки губернаторов и польские грибники

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© Фото: infoorel.ru

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И день рождения Паши Дурова.

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Вторник, и сегодня исполняется 33 года Павлу Дурову, 11 лет – его главному детищу, соцсети «Вконтакте». По этому поводу Паша очередной раз опубликовал «7 тезисов», в которых рассказал, что давно отказался от алкоголя, фармацевтики, никотина, кофе и чая, а также мяса, газированных напитков, «телевидения и его аналогов». Не будем упоминать, что у Дурова, вообще-то, есть YouTube-канал, да и вообще факты о его жизни часто разнятся с тем, что он декларирует в сети. Но, конечно, спасибо ему за соцсети.

Жителя Краснодара Михаила Малахова вызвали в прокуратуру за пост в этой самой «Вконтакте» с цитатой из «Незнайки на Луне». Там есть отрывок, где говорится, что «полицейские защищают лишь богачей», и вообще что они – «бандиты». Малахов, юрист по профессии, опубликовал этот фрагмент в группе ВК, которую ведет в качестве хобби. В прокуратуре посчитали, что этот кусок может «разжигать ненависть» по отношению к полиции. Впрочем, в той же группе Малахов публиковал тексты про сирийского «диктатора», на которые прокуратура также обратила внимание. Впрочем, все посты были выпущены летом или даже весной – странно, что в органах только сейчас обратили на них внимание.

Про губернаторские подвиги. Многие заметили, что последнее время Владимир Путин отправляет в отставку старых и назначает новых губернаторов в разные регионы. Так вот, журналисты РБК опубликовали запись, на которой видно, как лица, впоследствии назначенные и.о. губернаторов в разные регионы, прыгают в воду с 7-метровой скалы (например, точно прыгал губернатор Омской области Александр Бурков). Такое себе испытание. Как потом выяснилось, это специальный тренинг, используемый РАНХиГС для подготовки кадрового резерва президента. Прыжок веры, скажем так. И там, к слову, не только губернаторы – государственники самых разных уровней были замечены на «тренинге». Шутки про «кто не скачет» уже процветают в рунете.

Три китаянки поехали в Южную Корею во время Золотой недели – китайского праздника, который отмечают целую неделю. В поездке женщины сделали себе пластические операции, и с опухшими и забинтованными лицами собрались домой. Их, однако, не пропустили на паспортном контроле – они не были даже похожи на фотографии в паспорте. Фото трех китаянок с забинтованными лицами в корейском аэропорту уже почти стало мемом.

Польские грибники сорвали учения армии США под городом Жгань. Из-за небывалого урожая собиратели отправились в район, где 7 октября должны были проходить полоценные боевые учения – несмотря на запретительные знаки и ограждения. Ничто не остановило. Армию США, впрочем, не устроили не только грибники, но и погода тоже не понравилась, как пишут немецкие СМИ.

Петербург. Районные суды рассматривают дела задержанных на акции протеста на Дворцовой, меры пресечения разные, от 32 суток ареста до штрафов (тоже разные, есть и в 250 тыс. рублей). Берегите себя. Хорошего вам дня, друзья!

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