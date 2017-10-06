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Учитель года, британский паб и наличные биткоины

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© Фото: moscow.zippper.website

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Учителем года стал молодой петербургский историк.

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Пятница, и начнем с новостей из манчестерского паба. В одном из старейших заведений города хозяева решили сделать генеральную уборку. И нашли за батареей документы девушки, которые она, вероятно, потеряла не менее 30 лет назад (срок действия кредитной карты заканчивался в сентябре 1987 года). Сходу найти женщину не удалось, и администрация паба решила обратиться к журналистам. Даме сейчас, вероятно, больше 50 лет. Надеемся, в 80-х у нее вышел славный кутеж в этом чудо-пабе, где так редко делают уборку.

Главная новость утра: в Покрове, что под Владимиром, пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус, следовавший из Казахстана в Москву. Дело в том, что автобус заглох на путях, и за десятки секунд до трагедии, после крика дежурной по переходу «Поезд!», 15-20 пассажиров выбежали на улицу, пытаясь столкнуть машину с путей. Толкали до последнего, но ничего не вышло – локомотив буквально протаранил автобус. Сейчас СК сообщает о 19 погибших, несколько пассажиров находятся в реанимации. Из пассажиров поезда никто не пострадал. Будьте внимательны и берегите себя.

Правительство одобрило законопроект об использовании видео очевидцев для доказательств нарушения ПДД. С учетом того, что в Москве, например, уже на каждом шагу камеры, распознающие лица, найти нарушителя теперь будет ну очень просто – было бы желание. А отправить видео, по данным «Открытого правительства», сможет любой, кто стал свидетелем нарушения. Тогда на нарушителя не будут даже заводить протокол – смогут сразу привлечь к ответственности.

Фото: vk.com/smi40
 

Что там в Киеве. Верховная рада приняла законопроект президента Петра Порошенко, который фиксирует новый статус Донбасса. В документе прописано, что Россия является «агрессором», а соблюдение Минских соглашений больше не является приоритетом при урегулировании конфликта в регионе. Значит ли это, что столкновения в Донбассе вновь перейдут в активную «горячую» фазу, неизвестно. Надеемся, что нет.

В городе Обнинске Калужской области «интеллигентные цыгане» продали местному бизнесмену биткоины. Наличными, две штуки за одну тыс. рублей. Сказали, что их курс постоянно растет и на перепродаже можно заработать. Когда мужчина пришел домой и поделился радостью с женой, она ему сразу сообщила, что его обдурили. Фотографии «биткоинов» уже гуляют по сети.

Накануне был День учителя. И объявлен победитель всероссийского конкурса «Учитель года» - им стал Иван Демаков из Петербурга. Это молодой учитель истории, который преподает в одной из петербургских гимназий. Рады за преподавателя (еще бы всем учителям зарплату подняли!)

В городе обещают дождь, плавное похолодание. Хороших выходных, друзья!

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