  • 5 Октябрь 2017
USD 06.10.2017 57.5811 -0.2021
USD ММВБ 23:17 57.69200  
EUR 06.10.2017 67.7787 -0.1570
EUR ММВБ 23:17 67.5030  
Нефть($) 05.10.2017 56.97 +2.10
Нефть(p) 05.10.2017 3280.40 +109.84

Нумизматика Улюкаева, король Саудии и 12 фазанов

Автор:

Фазан
© Фото: tamarket.ru

Темы дня

Белорусский студент задушил 12 птиц в парке Горького (и это была не охота).

По теме

Вечер четверга, а из Каталонии по-прежнему нет новостей. Испанское правительство заявило, что не допустит отделения региона – хотя бы потому, что это повлечет тяжкие последствия в виде выхода из зоны евро и ЕС (а расхлебывать кашу наверняка придется Испании). Сам Евросоюз по-прежнему как будто не замечает, что одно южное государство чуть ли не разваливается. Король Филипп VI прилагает все усилия, чтобы «решить вопросы автономии в рамках Конституции», читай – ограничить каталонское самоуправление.

21-летний студент из Белоруссии задушил 12 фазанов в парке Горького в Москве. Нельзя сказать, что это была охота ради добычи пропитания – все птицы обитали в вольере, а молодой человек уже имеет судимость за хранение наркотиков в особо крупных размерах. Сейчас на парня заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными, он под подпиской о невыезде, а администрация парка обещала усилить меры безопасности у вольера с птицами.

Про политику. СМИ пестрят заголовками про визит короля Саудовской Аравии в Москву. Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в столицу, и, по данным ряда СМИ, в пятизвездочной гостинице «Москва» у Кремля не осталось свободных номеров – все комнаты заняты тысячной свитой монарха. Кроме того, по прилету короля выяснилось, что трап-эскалатор сломался, и пожилому королю пришлось спускаться пешком по обычному трапу. Неизвестно, понравилась ли его величеству такая физкультура, но он первым делом пригласил Владимира Путина в гости в Саудовскую Аравию.

Новости с судебных полей. На заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева озвучили протоколы обысков у него дома. А там все очень интересно: в сейфе обнаружили полмиллиона долларов наличными, а также рупии, белорусские рубли, дирхамы, кроны. Золотые слитки, две килограммовых (!) золотых монеты и одну – в три кг. Экзотические накопления объяснили страстью экс-министра к нумизматике. Нам бы тоже хотелось быть такими, хм, увлеченными коллекционерами.

Новости культуры. Владимир Мединский отказался от мысли брать с зарубежных фильмов по 5 млн рублей за прокатные удостоверения (сейчас бумага стоит 3,5 тыс рублей). Министр, кажется, услышал общую для кинематографистов мысль, что с ценником в 5 млн большая часть авторского фестивального кино просто не будет доходить до российского зрителя. «Часть из таких фильмов тогда сможет остаться только в онлайн-кинотеатрах, на телевидении и в интернете. Все равно будет транслироваться, но не выйдет на широких экранах», - сказал министр. Кроме того, в ряде серьезных изданий, начиная с «Ведомостей», сообщили о грядущей отставке Мединского (которая якобы возможна еще до мартовских выборов). С одной стороны, на фоне массовой смены губернаторов регионов все возможно, с другой – Мединского «провожают» уже не первый и не второй раз, и дальше слухов дело пока не шло.

Петербург. Надеемся, всем дали отопление, а если вдруг нет – жилищный комитет открыл горячую линию по вопросам тепла в домах. Можно звонить в 004, а можно – напрямую в комитет по номеру 710-44-54. Хорошего вам вечера, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании
    04.10.17
    «Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех
    02.10.17
    Строящееся жилье в Мурино от надежного застройщика
    02.10.17
    В домашнем поединке второго тура группы «А» российский «ЦСКА» уступил «Манчестер Юнайтед»
    29.09.17
    Значение букетов
    28.09.17
    Организация безопасности движения на парковках и в гаражах
    27.09.17
    Об особенностях портативных раций
    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram