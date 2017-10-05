Нумизматика Улюкаева, король Саудии и 12 фазанов

Вечер четверга, а из Каталонии по-прежнему нет новостей. Испанское правительство заявило, что не допустит отделения региона – хотя бы потому, что это повлечет тяжкие последствия в виде выхода из зоны евро и ЕС (а расхлебывать кашу наверняка придется Испании). Сам Евросоюз по-прежнему как будто не замечает, что одно южное государство чуть ли не разваливается. Король Филипп VI прилагает все усилия, чтобы «решить вопросы автономии в рамках Конституции», читай – ограничить каталонское самоуправление.

21-летний студент из Белоруссии задушил 12 фазанов в парке Горького в Москве. Нельзя сказать, что это была охота ради добычи пропитания – все птицы обитали в вольере, а молодой человек уже имеет судимость за хранение наркотиков в особо крупных размерах. Сейчас на парня заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными, он под подпиской о невыезде, а администрация парка обещала усилить меры безопасности у вольера с птицами.

Про политику. СМИ пестрят заголовками про визит короля Саудовской Аравии в Москву. Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в столицу, и, по данным ряда СМИ, в пятизвездочной гостинице «Москва» у Кремля не осталось свободных номеров – все комнаты заняты тысячной свитой монарха. Кроме того, по прилету короля выяснилось, что трап-эскалатор сломался, и пожилому королю пришлось спускаться пешком по обычному трапу. Неизвестно, понравилась ли его величеству такая физкультура, но он первым делом пригласил Владимира Путина в гости в Саудовскую Аравию.

Новости с судебных полей. На заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева озвучили протоколы обысков у него дома. А там все очень интересно: в сейфе обнаружили полмиллиона долларов наличными, а также рупии, белорусские рубли, дирхамы, кроны. Золотые слитки, две килограммовых (!) золотых монеты и одну – в три кг. Экзотические накопления объяснили страстью экс-министра к нумизматике. Нам бы тоже хотелось быть такими, хм, увлеченными коллекционерами.

Новости культуры. Владимир Мединский отказался от мысли брать с зарубежных фильмов по 5 млн рублей за прокатные удостоверения (сейчас бумага стоит 3,5 тыс рублей). Министр, кажется, услышал общую для кинематографистов мысль, что с ценником в 5 млн большая часть авторского фестивального кино просто не будет доходить до российского зрителя. «Часть из таких фильмов тогда сможет остаться только в онлайн-кинотеатрах, на телевидении и в интернете. Все равно будет транслироваться, но не выйдет на широких экранах», - сказал министр. Кроме того, в ряде серьезных изданий, начиная с «Ведомостей», сообщили о грядущей отставке Мединского (которая якобы возможна еще до мартовских выборов). С одной стороны, на фоне массовой смены губернаторов регионов все возможно, с другой – Мединского «провожают» уже не первый и не второй раз, и дальше слухов дело пока не шло.

Петербург. Надеемся, всем дали отопление, а если вдруг нет – жилищный комитет открыл горячую линию по вопросам тепла в домах. Можно звонить в 004, а можно – напрямую в комитет по номеру 710-44-54. Хорошего вам вечера, друзья!