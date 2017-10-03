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Забастовка в Каталонии и американский пенсионер-убийца

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Митинг в Каталонии
© Фото: stltoday.com

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Вторник, и мы уточняем, что все-таки происходило в Лас-Вегасе. Как выяснилось, жертв и пострадавших во время бойни на музыкальном фестивале в городе оказалось намного больше, чем сообщалось изначально. На данный момент известно о 59 погибших и более 500 пострадавших. Стрелял из окна отеля по площадке музыкального кантри-фестиваля, где было порядка 20 тыс. человек, 64-летний Стивен Пэддок. Тихий пенсионер, примерный семьянин, который, по словам родных, никогда и мухи не обидел. Тем не менее, в 22:08 1 октября (8:08 2 октября по Москве) он выбил окно в отеле у площадки фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest и открыл огонь по гостям. Поступок пенсионера обернулся самым массовым убийством в истории США, на несколько дней в США и других уголках мира приспустят американские флаги. Российское посольство в США выразило солидарность в трауре с коллегами.

Ответственность за стрельбу взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (назвала его своим «солдатом»), но ФБР, по официальным данным, не нашла связей Пэддока с радикалами. Расследование инцидента продолжается. Соболезнуем США.

Тем временем в Каталонии. ЕС по-прежнему не определился с позицией по референдуму – так, Еврокомиссия накануне назвала его противозаконным. Никакого не только вмешательства, но и четкой оценки чрезмерно жестких мер Мадрида от ЕС не исходит. Сегодня в Каталонии проходит массовая забастовка всего и всех – особенно обещает отличиться общественный транспорт. Метро не будет работать целый день, автобусы – пару часов в районе полудня. Протестующие каталонцы держат слово и не уходят с центральной площади Барселоны – многие буквально спали там. Во время тренировки сборной Испании по футболу фанаты освистали каталонского защитника «Барселоны» Жерара Пике – обстановка так накалилась, что тренировку пришлось свернуть через 23 минуты после начала. Парламент Каталонии грозится начать процесс отделения от Испании в одностороннем порядке (и уже обещает в случае успеха признать Крым частью России и снять санкции с нашей страны).

Странная новость из Украины. Согласно официальной статистике Киева, Москва по-прежнему остается ключевым торговым партнером и инвестором Незалежной. Как говорится, политика политикой… С начала 2017 года РФ инвестировала в Украину порядка 4,4 млрд долларов. На первом месте по объему вложений – Кипр (это там, где офшоры, да) с 9,9 млрд долларов. Германия вложила в Украину 1,7 млрд долларов. Надеемся, политическая верхушка как можно скорее прекратит этот цирк с разжиганием взаимной ненависти.

Петербург. Второй день подряд у нас музейные новости – на этот раз Ирада Вовненко (та самая дама – автор эротических романов, недолго бывшая директором «Исаакиевского собора») стала заместителем директора музея «Юсуповский дворец». На эту должность ее пригласили руководители учреждения. Невзирая на неоднозначные романы, надеемся, как профессионал она действительно пригодится в Юсуповском. В Петербурге наступает осень – ветер все сильнее, дождя все больше, температуры все ниже. Утепляемся, друзья, и хорошего вам дня.

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