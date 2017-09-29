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"Монна Ванна" и тонущий француз

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© Фото: inforu.news

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Француза спасли в Петербурге.

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Пятничные новости начнем с Моны Лизы. Во Франции, в Музее Конде в Шантийи нашли, как говорят, возможный портрет обнаженной Моны Лизы. Речь о «Монне Ванне», которая с 1862 года находится в музее. Лицом и формой рук героиня похожа на Джоконду, кроме того специалисты заметили детали, якобы указывающие на авторство Леонардо: местами рисунок явно выполнен левой рукой. Возможно, это была подготовительная работа к знаменитой картине маслом. А, возможно, это просто спекуляция на сверхпопулярной картине.

В Мексике опять землетрясение. Сегодня в семь утра по Москве эпицентр подземных толчков оказался в 119 км к юго-западу от города Трес-Пикос на юге страны. Силу толчков оценивают в 5,6 баллов, очаг был на глубине 21,7 км. Сообщений о жертвах пока нет. Надеемся, в этот раз обойдется.

Накаляется ситуация в Каталонии. Накануне, как сообщает газета La Vanguardia, власти изъяли порядка 2,5 млн избирательных бюллетеней и ста избирательных урн, подготовленных для референдума об отделении Каталонии от Испании. Плебисцит местные власти запланировали на 1 октября, но Мадрид считает его проведение незаконным. Гражданская гвардия всячески противодействует подготовке народного волеизъявления, по приказу властей заблокировано более 140 сайтов, посвященных референдуму. Мадрид даже заявил, что не имеет сведений о вмешательстве России во внутренние дела Испании (!), а также о возможной помощи Кремля Барселоне.

К слову, про «российские влияния». Twitter вслед за Facebook заявил о выявлении рекламы политического характера, исходившей от российских аккаунтов, в период предвыборной кампании в США. Дальше, наверное, будет расследование и обвинение Кремля во «вмешательстве во внутренние дела».

О насущном. Павел Дуров заявил о готовности «отключить» Россию от Telegram. Вместе с Ираном, который тоже пытается оказывать на основателя мессенджера давление и заставить его сообщить данные о системе шифрования сообщений. «Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», - написал Дуров в своем канале. Остается только гадать, взаправду Павел это говорит или, как он часто делает, ради красивого словца.

Еще более насущное. Депутаты Госдумы посмотрели «Матильду» и им всем понравилось. Накануне в кинотеатре московского ГУМа прошел спецпоказ нашумевшей картины Алексея Учителя. Меры по обеспечению безопасности были, судя по всему, беспрецедентными. Глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин вообще сказал, что парламентарии стали относиться к императору «лучше, чем раньше». Надеемся, скандал потихоньку сойдет на нет.

В Петербурге спасли тонущего в Неве француза. Днем прохожие заметили у одного из домов на Английской набережной уходящего под воду человека. Несколько энтузиастов помогли вытащить мужчину, он был без сознания. Другие прохожие тут же вызвали скорою, француза увезли в отделение шоковой реанимации Мариинской больницы. Оказалось, гражданин Франции живет в Петербурге на Адмиралтейской набережной, как он оказался в Неве – пока непонятно. Берегите себя.

В выходные обещают небольшие дожди. Хорошего вам дня, друзья! 

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