Хью Хефнер, Каталония и геи в Хельсинки

Четверг начнем с поборов. Росавиация после ситуации с «ВИМ-авиа» предложила в Госдуме ввести дополнительный сбор с пассажиров. Десять рублей с каждого – на случай банкротства авиакомпании. Это якобы позволит создать финансовую «подушку», благодаря которой авиаперевозчик не прекратит работать в одночасье. К слову, «ВИМ-авиа» предоставят бюджетную субсидию в 200 млн рублей, чтобы компания продолжила работать до 16 октября. Если у вас их билеты на более поздние даты – смело сдавайте, они уже бесполезны.

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«Вим-Авиа»: что происходит с компанией и как помогут туристам

Пожалуй, главная новость суток – в США в своем доме скончался основатель Playboy, легендарный Хью Хефнер. Ему был 91 год, он умер в окружении родных и близких от естественных причин. Его сын и креативный директор Playboy Купер Хефнер сказал: «Он определил стиль и дух, которые лежат в основе бренда Playboy, одного из самых узнаваемых и продолжительных в истории. Многим его будет не хватать». Хью выпустил первый номер журнала с обнаженной Мэрилин Монро на обложке в далеком 1953 году, вложив в него свои 600 долларов. С тех пор Playboy стал самым популярным мужским журналом на планете, его тиражи достигали семи млн экземпляров. Для издания снимались самые популярные актрисы и модели своего времени.

Странные вещи творятся в Испании. Парламент Каталонии решил провести референдум о независимости 1 октября. При этом Конституционный суд Испании счел мероприятие незаконным. Власти направили в регион порядка пяти тыс. полицейских, которые, по данным ряда СМИ, должны не допустить проведения референдума (якобы такой указ издала сама каталонская прокуратура): отбирать урны для голосования, изымать бюллетени, брать под контроль избирательные участки (что-то не похоже на «европейские ценности»). По предварительным опросам, чуть более 40% жителей региона выступают за отделение Каталонии от Испании, около половины – против. Вместе они – более 80% считают, что референдум должен пройти, чтобы прояснить ситуацию. Но лучше, если его организуют с согласия Мадрида. А его, надо думать, не последует. Примечательно, что Евросоюз молчит и не пытается влезать во внутрииспанские дела. А как же «право на самоопределение»? С интересом ждем 1 октября.

Новости киноиндустрии. Нет, «Матильда» ни при чем. В 2018 году «Союзмультфильм» выпустит 30 (!) новых серий «Простоквашино» в 3D-формате. Кроме Дяди Федора, Матроскина, Шарика, Печкина и родителей мальчика обещают новых персонажей. Каждая серия будет длиться по 6,5 минут. У «Союзмультфильма» вообще неожиданно много новых проектов запланировано на следующий год – «Попугай Кеша», например. Ждем.

На ступенях финского парламента в Хельсинки двое молодых людей порезали себя ножом. Ранее финские СМИ сообщали о том, что это были «два иностранца», а сейчас выяснилось, что это гей-пара из России, молодые люди 19 и 22 лет, которым отказали в убежище. Молодые люди уверяют, что в России они подверглись преследованию.

В Петербурге похолодало, но по-прежнему солнечно. Хорошего вам дня, друзья!