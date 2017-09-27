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Саудовские женщины и Павел Дуров

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© Фото: gk170.ru

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Середина недели, и сначала о хорошем. Король Саудовской Аравии разрешил женщинам водить машины. Вернее, поручил специальной комиссии за месяц разработать закон, который примут ориентировочно в июне 2018 года. Родина ислама, живущая по шариату, и во всех отношениях крайне консервативная страна, Саудовская Аравия озабочена международными отношениями и имиджем государства. Впрочем, ряд политических сил выступают против женщин-водителей. Говорят, на дороге у них может возникнуть недопонимание с водителями-мужчинами. Впрочем, суадовских женщин регулярно замечают за рулем, они платят штрафы, но от авто не отказываются.

В Венеции стартовал первый морской «эротический круиз». 180-метровый лайнер Azamara Quest отправился в Адриатическое море, предполагаются заходы в порты Хорватии и Словении. Для участников круиза организованы специальные «эротические шоу», а в некоторых зонах лайнера можно находится только полностью обнаженными. Билеты, к слову, уже распроданы и стоили от 3,2 до 11 тыс. евро. Следующий аналогичный круиз планируется в 2018 году. Вот она. Прогнившая Европа!

К слову, про ближневосточный регион. В Иране в отношении Павла Дурова возбудили уголовное дело, предполагая, что Telegram способствует распространению информации среди террористов. К слову, почти одновременно с этим Дуров получил письмо из ФСБ – административный протокол, который на него составили по «закону Яровой». Якобы он отказался, несмотря на многократные требования, предоставить сведения для дешифровки данных, передаваемых Telegram. Всего пару месяцев назад глава Роскомнадзора заявлял, что ему нужны лишь общедоступные данные для регистрации мессенджера в реестре распространителей информации, а о нарушении тайны переписки речь якобы не идет. Дуров заявил, что теперь у него, вероятно, не получится иногда приезжать в Россию, и для него это более болезненная новость, чем невозможность посещать Иран, – все-таки в России его родные.

За рулем машины, сбившей инспектора ГИБДД на Новом Арбате, был прапорщик ФСБ. Об этом сообщил ряд СМИ, ссылаясь на источники. Пассажиров в машине якобы не было. Сейчас следователи выясняют, была ли у прапорщика настолько острая необходимость находиться именно в этой части Москвы.

Петербург. Учительница начальных классов в одной из школ на Пулковском шоссе написала одному мальчику на лбу шариковой ручкой слово «Дурак». У него, предположительно, все руки были разрисованы фломастером. Родители парня написали жалобы во всевозможные инстанции, а преподаватель с 17-летним стажем, вызванная «на ковер», заявила, что у нее «просто было такое настроение». Позже женщина написала заявление об увольнении (и другие родители, детям которых не писали ничего на лбу, вообще-то, против ухода преподавателя).

В городе по-прежнему тепло, хоть и облачно. Хорошего вам дня, друзья!

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