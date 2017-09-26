Морж Миша, Европейский университет и бабье лето

Вторник, и начнем с истории про справедливость из Владивостока. В местном океанариуме скандал: один из тренеров побил 800-килограммового моржа Мишу. Миша известен своим спокойствием и дружелюбием, его обожают сотрудники и гости океанариума. А тут он решил пообщаться с морскими котиками. Тренер, не зная, что делать (массивный Миша мог навредить более миниатюрным котикам просто в силу своего объема), ударил Мишу несколько раз. Ситуация вызвала резонанс. Морж, считают специалисты, получил душевную травму. А тренера в итоге уволили. В океанариуме говорят, что, хоть ситуация и была внештатной, бить Мишу тренер не имел права. Надеемся, Миша не утратит жизнелюбия, а тренер найдет новую работу (и извлечет урок из инцидента).

История о добром человеке из Иркутска. Руководитель регионального фонда помощи одиноким матерям «Оберег» рассказал, что сотрудники, разбирая принесенные в фонд в качестве пожертвований вещи, обнаружили сумку с одним млн рублей. Никакой информации о том, кто мог отдать сумку, нет, и в фонде решили повременить с использованием средств: возможно, это не благотворительная помощь, а кто-то по ошибке оставил деньги в сумке.

Не только милые истории. Одна из крупнейших российских частных авиакомпаний, «ВИМ-Авиа», скандальным образом уходит с рынка. Ассоциация перевозчиков дает панические комментарии о том, что компания продала тысячи авиабилетов, при том что у нее нет денег на топливо для самолетов. Огромное количество людей с билетами рухнувшей конторы находятся за границей. Ростуризм уже объявил о создании специальной комиссии по возвращению домой российских туристов с бесполезными билетами. Будьте внимательны при планировании осенних и зимних поездок.

Геополитика. Продолжение сериала про КНДР и США. Накануне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее. На этом основании КНДР готова сбивать американские самолеты даже вне воздушного пространства республики (а это, вообще-то, уже не холодная кабинетная, а настоящая война). Госдеп поспешил заявить, что после 1945 года Штаты никому не объявляли войну, и с КНДР хотят только мирного урегулирования конфликта. Штаты, конечно, изрядно лукавят (знаем мы их «мирные» миссии), но допускать открытый военный конфликт и правда нельзя.

В Москве на Новом Арбате Mercedes с номерами «АМР» насмерть сбил инспектора ГИБДД. По свидетельствам, машина ехала со скоростью около 120 км/ч – водитель объезжал пробку по встречной полосе. Ряд СМИ называет номера «правительственными», гражданские активисты выяснили, что знак якобы закреплен за ФСБ. Номер скрутили сразу после ДТП, а телеканалам запретили снимать на месте происшествия.

В Петербурге неоднозначная погода – главный синоптик города Александр Колесов отмечает, что сегодня утром было необычно высокое атмосферное давление, а следующие несколько дней будут также необычно теплыми.

Грустные новости Европейского университета – его обязали покинуть здание особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице до 10 октября. История гонений на университет вообще длинная, и сейчас одна из самых неприятных стадий – Смольный через суд «отжал» у престижного гуманитарного вуза замечательное историческое здание. Тем не менее, хорошего вам дня, друзья.