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Морж Миша, Европейский университет и бабье лето

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© Фото: primocean.ru

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Моржа Мишу избили в Приморском океанариуме.

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Вторник, и начнем с истории про справедливость из Владивостока. В местном океанариуме скандал: один из тренеров побил 800-килограммового моржа Мишу. Миша известен своим спокойствием и дружелюбием, его обожают сотрудники и гости океанариума. А тут он решил пообщаться с морскими котиками. Тренер, не зная, что делать (массивный Миша мог навредить более миниатюрным котикам просто в силу своего объема), ударил Мишу несколько раз. Ситуация вызвала резонанс. Морж, считают специалисты, получил душевную травму. А тренера в итоге уволили. В океанариуме говорят, что, хоть ситуация и была внештатной, бить Мишу тренер не имел права. Надеемся, Миша не утратит жизнелюбия, а тренер найдет новую работу (и извлечет урок из инцидента).

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В Москве на Новом Арбате Mercedes с номерами «АМР» насмерть сбил инспектора ГИБДД. По свидетельствам, машина ехала со скоростью около 120 км/ч – водитель объезжал пробку по встречной полосе. Ряд СМИ называет номера «правительственными», гражданские активисты выяснили, что знак якобы закреплен за ФСБ. Номер скрутили сразу после ДТП, а телеканалам запретили снимать на месте происшествия.

В Петербурге неоднозначная погода – главный синоптик города Александр Колесов отмечает, что сегодня утром было необычно высокое атмосферное давление, а следующие несколько дней будут также необычно теплыми.

Грустные новости Европейского университета – его обязали покинуть здание особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице до 10 октября. История гонений на университет вообще длинная, и сейчас одна из самых неприятных стадий – Смольный через суд «отжал» у престижного гуманитарного вуза замечательное историческое здание. Тем не менее, хорошего вам дня, друзья.

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