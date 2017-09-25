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Выборы в Германии и Том Харди

Автор:

Ангела Меркель
© Фото: ns1.hit-host.net

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Нет, актера не выбрали канцлером ФРГ.

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Понедельник, и мы начнем день с новостей о выборах. Не у нас, а в Германии – накануне там выбирали депутатов бундестага. В этом году интрига была сильна: еще весной многим казалось, что консервативная коалиция из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Ангелой Меркель в этот раз не устоит перед напором извечных оппонентов, социал-демократов. Тем не менее, у них в предвыборной кампании что-то пошло не так, и действующий канцлер быстро отыграла позиции. Консерваторы даже согласились узаконить однополые браки, что для них неожиданно. Социал-демократы остались вторыми.

Но самое неожиданное – прорыв в парламент «Альтернативы для Германии» - по сути неонацистской партии, выступающей радикально против открытых границ и приема мигрантов (и даже за их депортацию). А что самое странное и страшное, в Германии сложилось небезосновательное мнение, что за неонацистов голосуют так называемые русские немцы – то есть русскоязычный электорат, эмигранты из бывшего СССР. Так или иначе, канцлером очередной раз становится Ангела Меркель, и в ее силах умерить влияние радикалов.

Тем временем в США рейтинг Дональда Трампа упал до рекордно низких за последние 70 лет 39%. Менее половины граждан США поддерживают действующего президента. А против его миграционной политики целых 69% американцев. Дональд, не для того наши хакеры старались!

Чисто британская история. Чарльз Бронсон (настоящее имя – Майкл Питерсон), которого называют самым опасным заключенным Великобритании, попросил актера Тома Харди стать «суррогатным отцом» его ребенка. Несколько лет назад Харди играл преступника в одноименном фильме о нем, тогда же они познакомились. С 2013 года Бронсон поддерживает «отношения по переписке» с театральной актрисой Полой Уильямсон, периодически пытается добиться разрешения устроить свадьбу в тюрьме. А теперь вот попросил Тома Харди зачать Поле ребенка. Бронснону 64 года, из них порядка 40 он находится в тюрьме, отбывает пожизненный срок. За это время он побывал в 120 исправительных учреждениях и напал на 20 охранников.

В Сирии погиб русский генерал-лейтенант Валерий Асапов. Он руководил операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор и, как сообщает Минобороны, получил смертельное ранение после разрыва мины. Скорбим и надеемся, что эта война кончится как можно скорее.

В Петербурге обещают, не поверите, ясную и солнечную неделю. Вчера и сегодня на улице - небывалое тепло. Радуемся!

Некая горожанка купила фортепиано и заказала доставку инструмента у «Газелькина». Там инструмент поцарапали. А фортепиано было дорогое и ценное. В итоге, как сообщают приставы, перевозчик заплатит женщине 50 тыс. рублей. Хорошего вам дня, берегите себя.

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