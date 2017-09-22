Путин в "Яндексе", медведь и марихуана

Пятница, и начнем с марихуаны. Да, прямо так – тем более, что на «России 24» тоже об этом думают. Там показали сюжет об актере Моргане Фримане, который на днях записал видеообращение с формулировками в духе «на нас напали» (Россия на США), а также изложением конспирологической теории на тему захвата мира бывшим агентом КГБ. На нашем госканале «эксперты» отметили, что у Фримана жесткий съемочный график, хронические болезни, кроме того, он употребляет марихуану, вот и мерещится ему всякое. Надеемся, политтехнологи – как американские, так и кремлевские – перестанут употреблять что бы то ни было.

Бодрая история из Красноярска. Местный спортсмен Сергей Донец бегал вокруг лыжного стадиона «Ветлужанка» со своей собакой. Неожиданно примерно в 15 метрах от него появился медведь. Зверь побежал на спортсмена. Тот среагировал быстро: сказался опыт занятий скалолазанием, и Донец забрался на сосну, считая, что взрослые медведи не умеют лазать по деревьям. Скай (собака) остался внизу, отгонял медведя. Простояв на хлипкой ветке десять минут, Донец спустился обратно и пошел домой. На дереве он, к слову, успел записать видео – правда, медведя там нет. Берегите себя.

Марк Цукерберг выпустил видеообращение (кажется, это модно), рассказав о том, как компания борется с «российским вмешательством». Основатель соцсети рассказывает, что они сами проводили длинное расследование и теперь передали Конгрессу данные о тысяче аккунтов, «купленных» российскими спецслужбами. Кроме того, Цукерберг пообещал и дальше бороться с «иностранной рекламой», особенно тщательно проверяя покупателей из России и «постсоветского пространства» (странная логика, как будто из Бразилии, например, нельзя купить политическую рекламу). Соцсеть наймет 250 сотрудников для отслеживания прозрачности рекламы (опять же, шанс для российских программистов).

К слову, про наших программистов. Накануне Владимир Путин побывал в офисе «Яндекса». Интересовался разработками по искусственному интеллекту. На предвыборную кампанию не похоже (да и не его это электорат), зато сотрудники IT-гиганта провели сложный рабочий день: сначала из-за досмотра на входе пришлось стоять в очереди, потом запретили вставать с мест, а потом вообще эвакуировали из-за «пожарной тревоги».

В Петербурге обещают довольно теплые и даже ясные выходные. Хорошего дня! А еще в городе начался театральный и музейный сезоны, можно начать осваивать в выходные.