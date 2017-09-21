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Нефтяные рубли, "Матильда" и немецкий зубр

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Зубры
© Фото: pavelin.ru

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В Петербурге все-таки показали скандальную ленту.

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Четверг, первым делом – новости из Мексики. По последним данным, страшное землетрясение магнитудой 7,1 балл погубило 225 человек, из них 94 погибли в Мехико, где стихия разрушила более 40 зданий. Президент страны объявил трехдневный траур в республике. Соболезнуем всем пострадавшим.

Московская история из соцсетей. Стилист Юлия Журавлева рассказала в Facebook, что в ходе досмотра на входе в парк «Зарядье» ей подбросили «таблетку с черепами», после чего полицейские проводили девушку в служебное авто, где начали предлагать «договориться». Другой полицейский, заглянув в машину и увидев, в каком состоянии Журавлева, потребовал прекратить это представление, а девушке посоветовал уходить поскорее. Да, вещи и сумки на входе в парк досматривает не охрана, а именно полицейские. Насколько реальна эта история и часто ли сотрудники МВД при досмотре подбрасывают наркотики, чтобы потом «договориться», неизвестно, да и в целом никаких свидетельств, кроме детального и эмоционального рассказа девушки нет.

В Германии, недалеко от Берлина, впервые за 250 лет появился дикий европейский зубр. Впервые животное заметили 13 сентября на берегу реки Одры, в 88 километрах от столицы. Власти Польши предположили, что зубр мог сбежать из национального парка, расположенного как раз на границе с Германией. Так или иначе, власти города Лебуса решили, что зубр опасен, и застрелили его. На них уже подали в суд представители Всемирного фонда дикой природы. Согласно их данным, зубр безопасен для человека, кроме того, европейская популяция почти вымерла к концу XIX века. В общем, разбор полетов еще предстоит, а вот зубра уже нет.

Неожиданное. КПРФ внесла в парламент законопроект о выплате россиянам «нефтяных денег» - то есть предлагается распределить порядка 20% сырьевых доходов государства между несколькими группами граждан. Речь идет о работающих, находящихся в активном поиске работы или вышедших на пенсию с трудовым стажем не менее пяти лет россиянах. Система, предложенная коммунистами, отличается от европейской системы безусловного дохода избирательностью и, конечно, цифрами – если закон примут, в 2018 году россиянин сможет получить десять тыс. рублей. Тем не менее идея делиться нефтяными доходами с населением напрямую, в виде наличных денег, давно носится в воздухе.

Петербург. Накануне в рамках выставки «Кино Экспо» у нас все-таки показали «Матильду»! Дошло до того, что за безопасностью в зале следили сотрудники МВД в штатском, а на входе дежурили бойцы Росгвардии. В итоге, показ прошел спокойно. Кроме того, зрителям раздавали листовки, где говорилось, что полиция обязуется следить за порядком на всех (!) показах фильма. Про саму ленту мы уже писали, почитайте.

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Михаил Пиотровский отказался от предложения «реконструировать штурм Зимнего дворца» в рамках «празднования» юбилея Октябрьской революции. «У нас будут мероприятия на улице, на площади. Сейчас мы обсуждаем это с городом, и мы отбились от некоторого количества совершенно безумных идей», - рассказал журналистам директор Государственного Эрмитажа. Музей вовсю готовится к юбилею, скоро откроет тематическую выставку, но штурм – событие крайне неоднозначное, тонко отметил Пиотровский.

За окном на удивление солнечно. Хорошего вам дня, друзья!

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