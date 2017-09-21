Нефтяные рубли, "Матильда" и немецкий зубр

Четверг, первым делом – новости из Мексики. По последним данным, страшное землетрясение магнитудой 7,1 балл погубило 225 человек, из них 94 погибли в Мехико, где стихия разрушила более 40 зданий. Президент страны объявил трехдневный траур в республике. Соболезнуем всем пострадавшим.

Московская история из соцсетей. Стилист Юлия Журавлева рассказала в Facebook, что в ходе досмотра на входе в парк «Зарядье» ей подбросили «таблетку с черепами», после чего полицейские проводили девушку в служебное авто, где начали предлагать «договориться». Другой полицейский, заглянув в машину и увидев, в каком состоянии Журавлева, потребовал прекратить это представление, а девушке посоветовал уходить поскорее. Да, вещи и сумки на входе в парк досматривает не охрана, а именно полицейские. Насколько реальна эта история и часто ли сотрудники МВД при досмотре подбрасывают наркотики, чтобы потом «договориться», неизвестно, да и в целом никаких свидетельств, кроме детального и эмоционального рассказа девушки нет.

В Германии, недалеко от Берлина, впервые за 250 лет появился дикий европейский зубр. Впервые животное заметили 13 сентября на берегу реки Одры, в 88 километрах от столицы. Власти Польши предположили, что зубр мог сбежать из национального парка, расположенного как раз на границе с Германией. Так или иначе, власти города Лебуса решили, что зубр опасен, и застрелили его. На них уже подали в суд представители Всемирного фонда дикой природы. Согласно их данным, зубр безопасен для человека, кроме того, европейская популяция почти вымерла к концу XIX века. В общем, разбор полетов еще предстоит, а вот зубра уже нет.

Неожиданное. КПРФ внесла в парламент законопроект о выплате россиянам «нефтяных денег» - то есть предлагается распределить порядка 20% сырьевых доходов государства между несколькими группами граждан. Речь идет о работающих, находящихся в активном поиске работы или вышедших на пенсию с трудовым стажем не менее пяти лет россиянах. Система, предложенная коммунистами, отличается от европейской системы безусловного дохода избирательностью и, конечно, цифрами – если закон примут, в 2018 году россиянин сможет получить десять тыс. рублей. Тем не менее идея делиться нефтяными доходами с населением напрямую, в виде наличных денег, давно носится в воздухе.

Петербург. Накануне в рамках выставки «Кино Экспо» у нас все-таки показали «Матильду»! Дошло до того, что за безопасностью в зале следили сотрудники МВД в штатском, а на входе дежурили бойцы Росгвардии. В итоге, показ прошел спокойно. Кроме того, зрителям раздавали листовки, где говорилось, что полиция обязуется следить за порядком на всех (!) показах фильма. Про саму ленту мы уже писали, почитайте.

Читайте также

Роковая Матильда: как на самом деле жила самая известная балерина имперской России



Михаил Пиотровский отказался от предложения «реконструировать штурм Зимнего дворца» в рамках «празднования» юбилея Октябрьской революции. «У нас будут мероприятия на улице, на площади. Сейчас мы обсуждаем это с городом, и мы отбились от некоторого количества совершенно безумных идей», - рассказал журналистам директор Государственного Эрмитажа. Музей вовсю готовится к юбилею, скоро откроет тематическую выставку, но штурм – событие крайне неоднозначное, тонко отметил Пиотровский.

За окном на удивление солнечно. Хорошего вам дня, друзья!