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Землетрясение в Мексике, "Рокетмэн" и конспирология

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Последствия землетрясения в Мексике
© Фото: ria.ru

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Трагедия в Мексике, а Морган Фриман говорит на камеру что-то очень странное.

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Середина недели, и главная новость суток – страшное землетрясение на юге Мексики. Эпицентр пришелся на штат Морелос, известно о 55 погибших там, также о 39 жертвах в штате Пуэбла. Больше всего разрушений и пострадавших в столице – известно о 117 погибших в Мехико, цифры постоянно растут. Всего известно о 248 жертвах, но, увы, это явно не окончательная цифра. Землетрясение магнитудой от 6,8 до 7,1 балла началось накануне вечером на глубине 57 км под селом Аахочьяпан, это в 150 км от Мехико. Во время толчков обрушались рынки, больницы, школы, повреждено огромное количество жилых зданий. Под завалами находятся сотни людей. Если ваши родные или друзья живут в Мексике – обязательно узнайте, все ли у них в порядке.

Геополитика. Известный американский актер Морган Фриман (такой характерный возрастной афроамериканец) от лица некоммерческой неправительственной организации «Комитет по расследованию России» записал довольно странное видеообращение. Говорит: «На нас напали, мы ведем войну». Далее Фриман предлагает представить «киносценарий», где бывший агент КГБ, разозленный и раздосадованный тем, что родное государство рухнуло, приходит к власти в обновленной стране. Устанавливает авторитарный режим. «И как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает», - говорит актер. А ведь хороший актер. Надеемся, Фриман увлечется каким-нибудь из предложенных ему реальных киносценариев и оставит пространные политические заключения. Хотя как раз на днях руководство Facebook признало, что пока не может бороться с политической пропагандой в соцсети – роботы настроены только на выявление признаков насилия и экстремизма.

И в дополнение – свежая и сочная цитата от Дональда Трампа. Он более отчетливо выразил мысль, высказанную представителем США в ООН: «Если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Рокетмэн (Ким Чен Ын) выполняет миссию «суицид» для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется». Предполагается, что после этого заявления КНДР свернет ядерную программу. Это все уже не про политику.

Разбавим поток геополитики и катастроф историей из Испании. Руководство «Ла Лиги» оштрафовало клуб «Сельта» за низкую посещаемость матчей. На стадион приходит 16-17 тыс. человек при том, что он вмещает чуть больше 32 тыс. зрителей. А Лига обязывает клубы выдавать как минимум 70% заполнение арены в дни матчей, транслируемых по ТВ – для сохранения престижа испанского футбола.

В Петербурге начинается отопительный сезон (и мы не про солнце, а про батареи), а еще Алексей Навальный хочет подать в суд на городскую администрацию. Ему не согласовывают митинг. Зампредседателя комитета по законности и правопорядку после нескольких формальных отговорок прямо заявил: «Сторонники Навального – провокаторы. Для того чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга». Так что, пока погода хорошая, наснимайте себе открыток с имперским видом, что ли. Хорошего дня!

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