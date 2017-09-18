Подорожание бензина, очереди на почте и генерал Мэттис

Понедельник начнем с самых важных новостей – о «Матильде» и митингах. В Омске у Успенского собора прошло молитвенное стояние против заочно скандального фильма Алексея Учителя. С красноречивыми фундаменталистскими плакатами. Местное МВД назвало это выступлением «за традиционные ценности». На акции никого не задерживали – про коррупцию ведь там ничего не было.

Читайте также:

Владивостоку показали «Матильду»: первые впечатления

Новости из СИЗО. Замглавы ФСИН Олег Коршунов, будучи под арестом в «Лефортово» (его обвиняют в растрате 160 млн рублей на закупках сахара и топлива), дал интервью. Говорит, каждому начальнику хорошо бы побыть недельку «в другой шкуре», потому что ему, например, достался протертый матрас, из-за которого болят бока, а еще в СИЗО нет телевизора. Кроме того, Коршунов – диабетик, но диетической еды в меню изолятора не предусмотрено (зато обращаются на «вы», чем генерал очень доволен). Бывший функционер даже рекомендовал СИЗО как «санаторий» для желающих похудеть женщин – дешево и сердито. Кроме растраты, Коршунова, по данным ряда СМИ, могут обвинить в организации заказного убийства сотрудника, отвечавшего за сдачу нового СИЗО «Кресты-2» под Петербургом.

Читайте также:

Строительство «Крестов-2»: вторая «Зенит-арена» для Петербурга

Что там с геополитикой. КНДР запустила очередную ракету, которая пролетела над Японией. Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что, если США придется защищаться, Северная Корея будет просто уничтожена. «Мы все это понимаем, и никто из нас этого не хочет», - добавила Хейли. Штаты обещают применить все возможные меры по урегулированию конфликта дипломатическим путем, но «если это не сработает, за дело возьмется генерал Мэттис». Джеймс Мэттис – министр обороны США. Бряцанье оружием, в общем, продолжается.

Новости из России. У нас, вероятно, скоро подорожает бензин – правительство намерено повысить акцизы на топливо дважды за 2018 год по 50 копеек, то есть в сумме на рубль, значит, в рознице литр бензина подорожает примерно на 60 копеек. Таким образом государство хочет изыскать средства на строительство дорог в Крыму и Калининградской области (кажется, вспомнили, что регион тоже когда-то вошел в состав России). По данным «Ведомостей», в Калининградской области должны построить «Приморское кольцо».

В Петербурге сегодня с утра туман, надеемся, вы благополучно добрались до работы (погуляли с собакой, или куда вы ходите по утрам). Сегодня обещают дождь и ветер, там что держите наготове зонты и дождевики.

До конца года в 150 отделениях «Почты России» должны появится специальные камеры для борьбы с очередями (!). Они будут транслировать картинку из отделения местному начальнику, и, как только очередь станет критически большой, в зал выйдет специальная «мобильная группа» сотрудников почты для ускорения процесса. Надеемся, все так и будет.

А еще накануне в воскресенье в городе продолжилась операция ФСБ, связанная с 70 отделом полиции. Задержали бывшего заместителя начальника уголовного отдела Артема Морозова и оперуполномоченного уголовного розыска Сергея Котенко. Предположительно – за превышение полномочий, то есть за пытки задержанных. Надеемся, силовики докопаются до правды. Хорошего вам дня, друзья.