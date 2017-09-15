Баклан, парковки и Овечкин

Пятница, и начнем с главных героев – бакланов. Баклан стал официальным талисманом «Зенит-арены». Да-да, в клубе сообщили, что на арене появились указатели-бакланы, а во время матчей работает маскот-баклан. Талисман не будет меняться до лета 2018 как минимум. Теперь, вопреки заявлениям орнитологов, бакланы будут жить на стадионе! Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что крыша протекает и не сдвигается из-за того, что ее якобы клевали бакланы, что вызвало негодование орнитологов Северной столицы.

В лондонском метро, на станции «Парсонс Грин» прогремел взрыв. О погибших не сообщается, есть пострадавшие – несколько человек получили ожоги. Предположительно, взорвалось некое пластиковое ведро в последнем вагоне поезда, сообщает The Sun. Других подробностей пока нет. Берегите себя.

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Американских дипломатов лишили права «дипломатической парковки» у здания посольства в Большом Девятинском переулке в Москве. Аналогичные меры коснулись консульских зданий в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В последнем, например, просто убрали бетонные блоки, отгораживающие парковку дипломатов от мест для простых смертных. Москва объясняет жест тем фактом, что в столице катастрофически не хватает мест для парковки авто, в городе пробки, поэтому негоже отдавать площадку только дипломатам. Неофициально же источники «Коммерсанта» сообщают, что российские диппредставители в Вашингтоне никаких дорожных привилегий не имеют, а США во всем теперь «добивается паритета».

Уже пятый день по всей стране продолжаются эвакуации школ, администраций, вокзалов, торговых центров и прочих мест массового скопления людей из-за анонимных звонков о минировании. Предварительно известно, что уже возбудили уголовное дело и даже задержали неких «подростков-подражателей», которые этим занимаются. Ряд СМИ сообщают, что ФСБ с целью нераспространения информации запрела МВД и МЧС комментировать ситуацию. Слухи ходят разные – в частности о том, что звонки поступают с территории Украины. Будьте внимательны, друзья.

Новости спорта. Александр Овечкин официально сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В начале апреля НХЛ официально заявила о том, что не разрешает национальным сборным вызывать игроков Лиги на период ОИ. МОК, Международная федерация хоккея и НХЛ не пришли к соглашению по этому вопросу. Овечкин надеется, что к 2022 году ситуация разрешится. К слову, это значит, что российская сборная лишится многих сильных игроков на ОИ – Александра Радулова и Артемия Панарина, а также вратаря-героя Сергея Бобровского.

В Петербурге обещают небольшой дождь, около 13 градусов тепла. Неплохо, на самом деле, только не забудьте зонт. Хороших вам выходных!