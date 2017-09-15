  • 15 Сентябрь 2017
USD 16.09.2017 57.5336 -0.2370
USD ММВБ 15:17 57.52700  
EUR 16.09.2017 68.5801 -0.1149
EUR ММВБ 15:17 68.8430  
Нефть($) 15.09.2017 55.65 +0.67
Нефть(p) 15.09.2017 3201.74 +25.51

Баклан, парковки и Овечкин

Автор:

Александр Овечкин
© Фото: nationalpost.com

Темы дня

Баклан - теперь официальный символ стадиона на Крестовском.

По теме

Пятница, и начнем с главных героев – бакланов. Баклан стал официальным талисманом «Зенит-арены». Да-да, в клубе сообщили, что на арене появились указатели-бакланы, а во время матчей работает маскот-баклан. Талисман не будет меняться до лета 2018 как минимум. Теперь, вопреки заявлениям орнитологов, бакланы будут жить на стадионе! Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что крыша протекает и не сдвигается из-за того, что ее якобы клевали бакланы, что вызвало негодование орнитологов Северной столицы.

В лондонском метро, на станции «Парсонс Грин» прогремел взрыв. О погибших не сообщается, есть пострадавшие – несколько человек получили ожоги. Предположительно, взорвалось некое пластиковое ведро в последнем вагоне поезда, сообщает The Sun. Других подробностей пока нет. Берегите себя.

Читайте также

 «Это больно, но нужно жить»: истории трех выживших в теракте

Американских дипломатов лишили права «дипломатической парковки» у здания посольства в Большом Девятинском переулке в Москве. Аналогичные меры коснулись консульских зданий в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В последнем, например, просто убрали бетонные блоки, отгораживающие парковку дипломатов от мест для простых смертных. Москва объясняет жест тем фактом, что в столице катастрофически не хватает мест для парковки авто, в городе пробки, поэтому негоже отдавать площадку только дипломатам. Неофициально же источники «Коммерсанта» сообщают, что российские диппредставители в Вашингтоне никаких дорожных привилегий не имеют, а США во всем теперь «добивается паритета».

Уже пятый день по всей стране продолжаются эвакуации школ, администраций, вокзалов, торговых центров и прочих мест массового скопления людей из-за анонимных звонков о минировании. Предварительно известно, что уже возбудили уголовное дело и даже задержали неких «подростков-подражателей», которые этим занимаются. Ряд СМИ сообщают, что ФСБ с целью нераспространения информации запрела МВД и МЧС комментировать ситуацию. Слухи ходят разные – в частности о том, что звонки поступают с территории Украины. Будьте внимательны, друзья.

Новости спорта. Александр Овечкин официально сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. В начале апреля НХЛ официально заявила о том, что не разрешает национальным сборным вызывать игроков Лиги на период ОИ. МОК, Международная федерация хоккея и НХЛ не пришли к соглашению по этому вопросу. Овечкин надеется, что к 2022 году ситуация разрешится. К слову, это значит, что российская сборная лишится многих сильных игроков на ОИ – Александра Радулова и Артемия Панарина, а также вратаря-героя Сергея Бобровского.

В Петербурге обещают небольшой дождь, около 13 градусов тепла. Неплохо, на самом деле, только не забудьте зонт. Хороших вам выходных!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге
    07.09.17
    Что включает в себя качественный сервис по ремонту стиральных машин
    07.09.17
    Продажа вторичного жилья в Петербурге: обзор предложений

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram