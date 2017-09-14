Макаревич, рыба-луна и ноги футболиста

Четверг начнем с Андрея Макаревича. На этот раз никакой политики – музыкант обвиняет Radiohead в копировании идеи клипа. Якобы Том Йорк и компания записали клип «Lift», насмотревшись видео «Машины» «Место, где свет», снятого в 2001 году. Мы посмотрели оба видео: идея, на самом деле, более-менее та же: фронтмен группы едет в лифте, в кабину заходят разные люди. Правда, Том Йорк Едет вниз, а Макаревич – вверх, и Йорк еще видит «этажи», на которых останавливается лифт – там каждый раз что-то неожиданное.

Новости большого футбола. Футболист «Реала» Марко Асенсио пропустил игру с кипрским АПОЭЛ из-за того, что, внимание, неудачно побрил ноги. Тренер испанцев Зинедин Зидан сообщил, что у 21-летнего футболиста вскочил прыщ на ноге, из-за которого он не может натянуть гетру. По данным СМИ, на ноге у Асенсио раздражение после неудачного бритья ноги. Вероятно, он вернется в строй к следующему матчу.

Новости столицы. Вы наверняка в курсе, что в Москве открылся парк «Зарядье» - дорогой громкий проект, съевший бюджетные миллиарды. Парковая зона появилась в самом центре – на месте снесенной гостиницы «Россия». В общем, за первые три дня работы москвичи и гости столицы ухитрились вытоптать и украсть порядка 10 тысяч (!) растений. Разбить напольные фонари и повредить стеклянный купол медиацентра. Парк задумывали как компактное отражение климатических зон России, в итоге ту часть, которая иллюстрирует русский север, уничтожена почти на треть. В администрации парка отмечают, что посещаемость превысила все проектные цифры, в итоге посетители оказались парку вредны. Бессмысленно и беспощадно.

Еще одна типично российская история. На Курилах поймали рыбу-луну весом 1 тыс. 100 кг. Рыба мало того, что редкая в этих широтах, так еще и гигантская. Местные рыбаки поймали ее еще в субботу, а на берег доставили лишь несколько дней спустя. К этому времени она уже протухла, и ее отдали на корм медведям. Хотя в Японии рыба-луна очень ценится как деликатес (а в ЕС, например, ее мясо запрещено продавать). Уловом заинтересовались сотрудники Сахалинского краеведческого музея и попытались выйти на рыбаков, чтобы сделать из «луны» экспонат. Но было, как мы и сказали, поздно – рыба стала «экспонатом» для местных медведей. Музейные работники вроде как договорились с рыбаками о «сотрудничестве» в будущем, если будет аналогичный улов.

Новости Северо-Запада. ЛГБТ-активисты Выборга высадили у городской администрации голубые ели. Елочки красивые, с радужными ленточками – местные вспоминают лозунг администрации о том, что в городе якобы нет геев.

В офисе компании Renaissance Construction, которая занимается строительством «Лахта-центра», прошли обыски. Делом занимается ФСБ, предположительно, речь идет о выводе 100 млрд рублей из России. Напомним, «Зенит-арена» обошлась (примерно) в 40 млрд. Хорошего вам дня, друзья!