Мединский за "Матильду", ЗакС против халатов

Вечер среды начнем с Натальи Поклонской и «Матильды». Во-первых, депутаты Госдумы попросили ФСБ проверить «вакханалию хулиганов и экстремистов», а именно незарегистрированную религиозную организацию «Христианское государство» на экстремизм и терроризм в связи с неадекватными действиями перед началом проката «Матильды». Во-вторых, это самое «Христианское государство» (что-то напоминает, да?) угрожало крупнейшим прокатным сетям в стране – «Формуле кино» и «Синема парку», в результате они отказались от показа фильма (и потеряют миллионы рублей). В-третьих, Наталья Поклонская сделала очередное заявление: говорит, сети имеют полное право отказываться показывать сей богохульный фильм. При этом даже министр Мединский сказал, что возмущен «искусственно нагнетаемой истерией» вокруг фильма, и вообще требования Поклонской похожи на цензуру, которая в России запрещена Конституцией. И даже попросил полицию пресечь давление на кинотеатры. Владимир Ростиславович, можно сказать, развернул активные действия!

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О громких задержаниях. На своей яхте был задержан Олег Коршунов, замдиректор ФСИН. Источник ТАСС сообщил агентству, что во время обыска у Коршунова в квартире нашли коллекцию часов – более 20 штук, а также пачки наличных денег в разной валюте, в сумме – несколько миллионов рублей (а мы тут что-то про биткоины пишем). Коршунова обвиняют в особо крупной растрате. Ряд СМИ сообщают, что он был непосредственно причастен к строительству (и финансированию) «Крестов-2» под Петербургом. Ох уж эти показательные порки.

К слову, о тех, кто за решеткой. Бывший министр экономики выдал очередной литературный перл на фоне заявления Игоря Сечина о «кретинизме» прокуратуры. Ведомство обнародовало запись переговоров главы «Роснефти» с Улюкаевым, после чего вся страна шутила про «корзиночку с колбаской», которую Игорь Иванович имеет обычай дарить деловым партнерам. После того как Сечин назвал действия прокуратуры непрофессиональными, Улюкаев отметил в беседе с журналистами, что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, вспомнив, что эту пословицу Гоголь поставил эпиграфом к «Ревизору». Такими темпами бывший министр, глядишь, диссертацию по литературе в СИЗО напишет.

Что там с геополитикой. В Кремле подтвердили слухи из-за океана о том, что Москва предложила Вашингтону план «полного примирения» между Россией и США. Дмитрий Песков сказал, что это «обычная дипломатическая работа», и все предложения руководству США поступили через дипканалы. «Москва последовательно выступала за возобновление диалога, за обмен мнениями, за попытки поиска совместных решений, но, к сожалению, не встретила здесь взаимности», - сказал пресс-секретарь президента.

В петербургском ЗакСе творится что-то странное – помощников депутатов (и вообще, кажется, всех, кроме самих депутатов) туда перестали пускать без галстука. Да, журналистам (мужчинам) тоже советуют приходить с галстуком. Также спикер Вячеслав Макаров сказал, что в Мариинский дворец не пройдут люди в шлепках, халатах и шортах. Хорошо, что большинству петербуржцев не нужно каждый день бывать в Заксобрании. Хорошего вечера, друзья!