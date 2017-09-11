Шахматные шорты, "Ирма" и "Матильда"

Понедельник начнем с выборов. Накануне во многих регионах России прошли муниципальные, а где-то – парламентские и губернаторские выборы. Муниципалы – самые «близкие к народу» представители власти, возможно, поэтому никакой пиар-кампании у выборов в этот раз не было, многие россияне были даже не в курсе, что в это воскресенье можно было за кого-то проголосовать. В итоге явка по стране составила менее 30%, а в Москве это рекордно низкие цифры в районе 15%. Что характерно, в столице оппозиция получила большинство в десяти районах, продвинув более 200 кандидатов (из полутора тысяч).

Немного про ураган «Ирма» в США. Стихийное бедствие добралось до материка – во Флориде сидят без света более миллиона человек, океан буквально затопил улицы Майами, десятки тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия. Известно о троих погибших в результате аварий, вызванных ураганом (например, ураган сломал строительный кран). «Ирму» считают самым мощным атлантическим ураганом за последнее десятилетие. Реальную силу ветра выяснить сложно – метеоролог Джастон Дрейк попытался, но его чуть не унесло. Полагают, что «Ирма» будет двигаться по побережью на северо-запад, а эпицентром (и это не шутка) станет город Санкт-Петербург – расположенный в США, понятное дело. Хочется пошутить про магию имени, но с таким бедствием шутить нехорошо.

Неоднозначная история из мира спорта. Шахматист Антон Ковалев – канадец украинского происхождения – приехал в Тбилиси на Кубок мира по шахматам в шортах. Вроде бы ничего страшного, но другой одежды у него не было (говорит, недавно поправился, да и просто не хотел брать с собой много одежды), и две партии он так и сыграл. Перед третьей, когда участников поубавилось и арбитры обратили внимание на дресс-код, Ковалева попросили надеть брюки. Сделал это лично президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили, причем, по рассказам Ковалева, президент на него кричал, оскорблял (назвал «цыганом»), грозил штрафом. После чего Ковалев просто взял и уехал, никому ничего не сказав. Азмайпарашвили отметил, что шахматист не получит призовых. Организаторы отметили, что сцена произошла за 25 минут до матча, если бы Ковалев пообещал найти брюки к следующей партии, от него бы отстали. Рунет пестрит шутками как про вспыльчивого президента союза, так и про не в меру обидчивого шахматиста («Еще бы в театр в плавках пришел бы!») Впрочем, эксперты отмечают, что какому-нибудь признанному гроссмейстеру разрешили бы играть и без шорт.

Новости про «Матильду» (уже почти постоянная рубрика). В Москве у офиса Алексея Учителя подожгли несколько машин, оставив записку «за Матильду гореть». Учитель уже не раз обращался к силовым ведомствам, требуя защиты от фанатиков. Премьера уже близко – 6 октября. В Петербурге же представительница побочной ветви рода Романовых подала в суд на студию «Рок» Учителя. Погоду на неделе обещают сырую и дождливую, но пока что без ураганов. Хорошего дня!