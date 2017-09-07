Улюкаев о "данайцах" и Мадонна-самозванка

В этот дождливый четверг новости начнем из-за океана. Администрация Facebook объявила, что нашла целый сектор рекламы на провокационные политические темы, которую заказывали в период с мая 2015 по май 2017 из «единого центра» в России. Реклама исходила от фейковых аккаунтов и сообществ, большинство из которых соцсеть (правда, с опозданием) заблокировала. Речь шла о «беженцах» и «патриотах», ЛГБТ и, конечно, выборах в США. Суммарно реклама, распространенная за два года, стоила порядка 100 тыс долларов.

Жертвами урагана «Харви» в США уже стали 60 человек, на днях спасатели помогали выбраться на сушу коровам, которые из-за подтопления оказались на своеобразных «островах» без полноценной пищи. Теперь на регион надвигается ураган «Ирма» -по прогнозам, еще более мощный и разрушительный. Несмотря на все геополитические дрязги, сочувствуем всем, чей дом оказался в эпицентре стихии.

Про ту самую «корзиночку с колбаской», о которой был разговор у Игоря Сечина и Алексея Улюкаева перед задержанием министра за взятку в 2 млн долларов. Накануне СМИ со слов источников сообщили, что Сечин часто по итогам переговоров дарит партнерам реальную корзинку с колбасой. Сегодня утром перед судом журналисты спросили Улюкаева, ел ли он на завтрак колбасу. На что Улюкаев ответил перефразированной цитатой из «Энеиды»: «Бойтесь данайцев, дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев». А еще рассказал, что читает французского экзистенциалиста Альбера Камю.

Мадонна пожаловалась в Twitter, что компания доставки FedEx уже неделю не отдает ей посылку, потому что считает ее самозванкой. После публикации поста в соцсети с артисткой связались представители компании и попросили уточнить адрес и трекинг-номер. Надеемся, на этот раз курьеры поверят.

Давно мы не рассказывали о новостях с Украины. В центре Киева, на Владимирской улице, появились билборды с надписью «Соль, грибы, шишки, скорость, смесь». Надо ли говорить, что русско-украинский сегмент рунета принял это за очень наглую рекламу наркотиков («шишки», например – иносказательное название натуральной марихуаны, про «соль» и «смесь» тоже все ясно). Оказалось, это просто реклама кулинарного (!) телеграм-канала. В общем, цель достигнута, глава в учебниках по маркетингу написана.

Петербург. С утра до вечера сегодня обещают дождь (осень, все-таки). Зато в городе начался сезон крупных выставок: в Музее городской скульптуры скоро открывается масштабная экспозиция Михаила Аникушина, а в Корпусе Бенуа Русского музе уже сегодня будет открыта выставка-блокбастер «Дети страны Советов», приуроченная, конечно, к 100-летнему юбилею революции. Так что, если дождь не прекратиться, можно смело окунуться в культурную программу. Хорошего вам дня, друзья!