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Дзержинский, Улюкаев и подмосковный "Колумбайн"

Автор:

Алексей Улюкаев
© Фото: Rosotkat.ru

Темы дня

О том, как министр получил "корзиночку с колбаской".

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Середину недели начнем с новостей из подмосковной Ивантеевки. Накануне утром в школе №1 девятиклассник открыл стрельбу из травматического оружия. Кроме того, он бросил в голову учительнице информатики кухонный топорик. Парень, как выяснилось, был фанатом теракта 1999 года в американской школе «Колумбайн», где два старшеклассника убили и ранили несколько десятков человек. Его знакомые сказали, что в школе над парнем часто насмехались (он носил берцы и военную сумку), а вечером накануне теракта он сказал подруге, с которой прогуливался, что собирается устроить свой «Колумбайн». У молодого человека также был конфликт с той самой учительницей информатики (и вполне благополучная семья). Он многим говорил о подготовке теракта, занимался стрельбой. Но никто не воспринимал это всерьез. И вот утром 5 сентября он взял кухонный топорик, петарды, оружие, спрятал все это под плащ и пошел мстить своим одноклассникам. Часть ребят спряталась в подсобке, кто-то выпрыгнул из окна и получил переломы. Учительница информатики в реанимации.

Новости высших сфер. В суде зачитали расшифровку разговора экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева с Игорем Сечиным в штаб-квартире «Роснефти». Диалог состоялся, по версии спецслужб, во время передачи Улюкаеву взятки в два млн долларов за приватизацию госдоли «Башнефти». На тот момент министр и глава госкорпорации говорят крайне иносказательно, называя сумку с деньгами «корзиночкой с колбаской», намекая на Владимира Путина. Во время задержания Улюкаев сказал, что в сумке, переданной Сечиным, находится вино. Сечин полагает, что Улюкаев сам потребовал «награду», сам забрал ее – то есть совершил преступление. Улюкаев обвиняет Сечина в провокации.

К слову, про спецслужбы. В Кирове накануне открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Идею создания монумента продвигали местные ветераны ФСБ. Сообщается, что он приурочен якобы к 140-летию «железного Феликса», но, вообще-то 5 сентября – годовщина постановления совета народных комиссаров «О красном терроре». В этот же день во многих городах возлагали цветы к памятникам жертв репрессий. А Джержинский был одним из самых активных исполнителей постановления, во время красного террора были уничтожены десятки тысяч человек.

О забавном. В городе Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир в Великобритании чайка украла чипсы из магазина. Птица деловито зашла в помещение, не испугавшись автоматических дверей, взяла чипсы со вкусом уксуса и вышла. Свидетели происшествия говорят, что птица явно знала, куда идти и какие чипсы брать. Персонал магазина в этот момент был занят перезагрузкой кофеварки и не смог остановить воровку. Полиция опубликовала «особые приметы» птицы.

В Петербурге обещают 13 градусов тепла и небольшой дождь ближе к вечеру. Хорошего вам дня, друзья!

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