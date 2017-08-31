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Свадьба по указу президента и "Доширак"

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Алексей Навальный ест "Доширак"
© Фото: Евгений Фельдман

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И стрельба в потолок.

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Четверг, и главная новость последних суток: в московском отеле стрелял в потолок бывший сенатор Чечни Умар Джабраилов. «Коммерсант» сообщает, что бывший сенатор решил «проверить» наградное оружие, которым давно не пользовался (и пострелять ночью в потолок элитного отеля). Согласно комментариям в других СМИ, выстрелы были «досадной оплошностью». Так или иначе, Джабраилова отпустили под подписку о невыезде. Предварительно возбудили дело по статье «хулиганство». А одного режиссера вот не отпустили под подписку, хотя он не стрелял в потолок.

Мощный пиар-ход кампании Алексея Навального: накануне по сети распространилась фотография, где политик ест «Доширак». По словам Евгения Фельдмана, документирующего кампанию Навального, оппозиционер присел перекусить после выступления в Калужской области. К лапше быстрого приготовления он привык после многократных административных арестов. А, так как выступления заканчиваются поздно, уже после обеда, то это оптимальный горячий перекус. Приятного аппетита.

Замглавы города Мирный в Якутии (да, это где алмазный карьер) Алексей Кузниченко попался с «травкой» по пути на работу. Полицейские выяснили, что вице-мэр не только вез марихуану с собой, но уже успел и покурить перед началом рабочего дня. В местной администрации Кузниченко почти моментально уволили.

Новости из США. Профессор университета Тампа во Флориде Кен Стори написал в Twitter: «Я не верю в мгновенное кармическое воздаяние, но что-то подобное, похоже, произошло с Техасом. Надеюсь, это поможет им осознать, что Республиканской партии на них наплевать». То есть заметил, что стихия и ураган мстят жителям Техаса за активную поддержку Дональда Трампа. За такую трактовку Стори уволили. А вы говорите, свобода слова.

В Таджикистане, в городе Курган-Тюбе Хатлонской области, прошла «свадьба по указу президента». Все началось с того, что лидер нации Эмомали Рахмон был в регионе на встрече с активистами. Учитель истории средней школы № 39 Бохтарского района Саидшо Асроров подошел к микрофону и поблагодарил Рахмона за старания в сфере воспитания молодого поколения, а также прочел стихи, посвященные лидеру. Рахмон спросил молодого человека, женат ли он. Молодой человек был не женат, и ключевое слово – «был». Рахмон поручил руководству района «решить вопрос», и вот, через десять дней после выступления перед президентом, учителя женили на медсестре из местной больницы. Ранее молодожены знакомы не были.

Петербург. «Матильду» в «Великан-парке» посмотрел комитет кинопремии «Оскар». Так, по крайней мере, сообщает режиссер Алексей Учитель. На показе также присутствовали Александр Сокуров и Дмитрий Месхиев. Сей факт означает, что фильм могут выдвинуть на соискание кинопремии (не будем забывать, что есть еще Андрей Звягинцев с «Нелюбовью»). В широкий прокат фильм выйдет 25 октября. В городе вроде потеплело. Хорошего вам дня, друзья!

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