Трагедия у Тамани, атака на Кубе и туризм в КНДР

Пятница. В Краснодарском крае автобус с 20 вахтовыми рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» в районе поселка Волна по не выясненной причине упал со строящегося пирса в Керченский пролив, 16 человек погибли. Инцидент произошел рано утром, известно о нем стало в 8:07. Сейчас идут поисковые работы, несколько вахтовиков находятся в тяжелом состоянии. Местные власти заявляют, что причиной аварии мог стать отказ тормозов. Подробностей пока нет, но уголовное дело уже возбуждено.

Страшная история из Москвы. Активист Иван Скрипниченко, дежуривший у мемориала Бориса Немцова на том самом мосту у Кремля, скончался после того, как его на месте убийства политика ударили в нос. Как сообщают активисты, около 22 часов 15 августа Скрипниченко дежурил у памятного мемориала. К нему подошел неизвестный, попытался заговорить. Активист хотел отвернуться и получил мощный удар в нос. Скрипниченко доставили в НИИ им. Склифосовского, где ему диагностировали перелом и после оказания первой помощи отпустили домой. Затем, вместо того, чтобы уехать в запланированный отпуск, активист пытался устранить последствия перелома. А через пару дней друзья не смогли до него дозвониться – выяснилось, что он умер. Врачи полагают, что из-за оторвавшегося тромба. Друзья, берегите себя.

Особенно с учетом того, что накануне в стране открылось первое турагентство, организующее официальные туры в Северную Корею. У него есть госаккредитация этой закрытой страны. Ранее из Владивостока начал ходить паром в КНДР. А еще ранее началось очередное серьезное обострение отношений Пхеньяна с США и Западом. В частности из-за студента Отто Вомбиера, который поехал в КНДР и решил в гостинице сорвать пропагандистский плакат – якобы на память. В итоге молодого человека посадили в тюрьму, откуда американской стороне удалось его вызволить в состоянии комы. Через шесть дней парень умер в больнице Огайо, его семья винит в власти КНДР в гибели сына. На наших госканалах вовсю идет нативная реклама путешествий в КНДР, просто будьте осторожны, если что.

Странная история с Кубы. Госдеп США объявил об «акустической атаке» как минимум на 16 дипломатов американского посольства, работающего на Острове свободы. По мнению Госдепа, из-за атак представители дипмиссии стали плохо слышать или у них проявились иные проблемы со слухом. Официальная Гавана отрицает любые возможные нападения на дипломатов на кубинской земле. Ну а наши и американские СМИ поминают Холодную войну.

Петербург. Накануне в городе шел продолжительный дождь, и, как выяснилось, дороги в микрорайоне Славянка, а также в Петергофе и Ломоносове остаются затопленными. В соцсетях шутят, что эти места приобрели еще ряд «достопримечательностей», а местные власти разбираются, почему ливневая канализация не справилась с потоком воды.

Сегодня в первой половине дня обещают 16 градусов (тепла), а к вечеру – дождь. Хороших вам выходных!