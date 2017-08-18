Теракт в Барселоне и "Король лев"

Пятница, но главная новость суток отнюдь не веселая. Накануне около 17 часов по московскому времени в туристическом центре Барселоны, на улице Рамбла, произошел теракт. Террористы на микроавтобусе остановились на светофоре и, пока пешеходы переходили «зебру», на большой скорости свернули на прилегающую пешеходную улицу.

Сейчас известно о 13 погибших и десятках пострадавших, среди них – граждане не менее 18 стран (в Испании разгар туристического сезона). Как сообщает наш МИД, среди потерпевших есть гражданка России. Автобус проехал зигзагами несколько сотен метров. Двоих исполнителей теракта задержали почти сразу, а вот водителя до сих пор не нашли. Человек, на имя которого был арендован автобус, заявил, что у него украли документы. Подозрения о том, что водитель скрылся в турецком ресторане, не подтвердились.

Параллельно готовились еще теракты: в приморском городе Камбрильсе. Несколько террористов на Audi въехали в пешеходов, среди которых были каталонские силовики. К счастью, обошлось без жертв. В ходе перестрелки все террористы были убиты. Власти потом заявили, что на них были бутафорские «пояса смерти». Ответственность за теракты через несколько часов после ЧП взяло на себя ИГ (группировка признана экстремистской и запрещена в России).

Отели Барселоны предоставили бесплатный постой всем, кто оказался заблокирован в туристическом центре в связи с терактом. Такси бесплатно развозили людей. Спецслужбы Каталонии продолжают задерживать подозреваемых в причастности к теракту. Свои соболезнования выразили лидеры государств, в том числе президент РФ. Друзья, будьте внимательны и осторожны.

Но давайте попытаемся рассеять сплин. Создатели культового мультфильма «Король лев» заявили, что Шрам и Муфаса, оказывается, не были братьями. Вот как они с нашими детскими иллюзиями обходятся… На самом деле, они были конкурирующими львами в одном прайде. Об этом заявили режиссер Роб Минкофф и продюсер Дон Хан.

Тем временем в США. Мэр Сиэтла Эд Мюррей призвал снести памятник конфедератам, сражавшимся в Гражданскую войну на стороне рабовладельческого юга, и памятник Владимиру Ленину. По словам градоначальника, эти монументы «являются символами насилия и ненависти», а статуя Ленина и вовсе «делает идола из основателя авторитарного советского режима». При этом оба монумента находятся на территориях, принадлежащих частным лицам. А частная собственность, в США, как известно, вещь незыблемая.

Петербург. Накануне в здании Академии Штиглица в Соляном переулке ошибочно сработала пожарная сигнализация – в итоге на место приехали сразу пять машин. К счастью, все обошлось, пожара в Академии не было.

В городе обещают небольшой дождик, но, кажется, будет по-прежнему тепло. Хорошего вам дня, друзья!