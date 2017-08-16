Неонацисты в США, озеро Сладкое и голландское богохульство

Середину недели начнем с новостей из Голландии. Там католическая церковь Святого Иосифа в Тилбурге пожаловалась в прокуратуру из-за того, что двое актеров устроили порносъемки прямо в базилике, в исповедальне. После инцидента пришлось даже проводить специальную воскресную службу и очистительный обряд. В прокуратуре внимательно изучили видео и сказали, что его, конечно, можно считать оскорбительным, но никаких норм оно не нарушает – закон о богохульстве в Нидерландах давно отменен. А незаконного проникновения на территорию церкви в этом случае не было. Представитель руководства церкви негодует, отмечая, что в таком случае надо было вешать на церкви табличку «Посторонним вход воспрещен», что само по себе абсурдно. Актриса, снявшаяся в ролике, извинилась за недоразумение и пообещала удалить его со своего сайта, отметив, что локацию выбирал продюсер.

В США нарастает волна борьбы с ультраправыми. В минувшие выходные в городе Шарлотсвилл, Вирджиния, были масштабные столкновения неонацистов с левыми активистами (одна сторонница антифашистского движения погибла, также погибли двое полицейских). Теперь американские техногиганты пытаются парализовать деятельность ультраправых ресурсов: например, закрывают доступ к крупнейшему сайту активистов, где афроамериканцев называют не иначе как «бабуины». А Facebook удаляет десятки тысяч репостов статьи, где погибшую активистку называли «жирной и бездетной». Формально, по закону, в США нельзя запретить маршировать с факелами и свастикой – Конституция ведь гарантирует свободу слова. Дональд Трамп по случаю заявил, что в насилии участвовали как правые, так и левые, и расизм неуместен в любом случае. А Барак Обама опубликовал твит с трогательным фото и цитатой Нельсона Манделы, который побил рекорд популярности в соцсети.

Тем временем в России. В Великом Новгороде судебные приставы проследили, как семья, занимающая две из трех комнат коммунальной квартиры, снимет с окон шторы. Их соседка через суд (!) добилась снятия занавесок, потому что они якобы мешали расти ее цветам. Ранее семейство, в свою очередь, в судебном порядке заставило женщину убрать кастрюлю с плиты (!) и вообще разобрать завал ненужных вещей на кухне. А еще до этого эта самая соседка добилась, чтобы семья не использовала в качестве кухни лоджию… В общем, там, кажется, много Аннушек. Региональные приставы отмечают, что на исполнении находятся тысячи подобных дел.

Скандал с озером Сладкое. Небольшой водоем находится на территории Новосибирской области, на границе с Казахстаном. Пару дней назад местная администрация опубликовала релиз о том, что Россия щедро отдала все озеро в пользование соседям. После того, как в сети поднялась волна непонимания, новосибирский ЗакС назвал слухи о передаче озера «досужими разговорами», а местные власти обозвали Сладкое «полуболотом». Казахстан отмечает, что граница осталась на прежнем месте, озеро на 70% принадлежит Казахстану, на 30% - России. Местное погрануправление ФСБ отмечает, что водоем просто «усох», оказавшись полностью на соседней территории.

Петербург. В городе по-прежнему тепло – остается ждать, что погода продержится до выходных. Хорошего вам дня, друзья!