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Антарктический пирог и троллинг "Аэрофлота"

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© Фото: Dp.ru

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И другие новости пятницы.

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Пятница, и сразу к главным новостям. Исследователи обнаружили в восточной части Антарктиды, в заброшенной хижине на мысе Адэр фруктовый пирог (фото пирога - по ссылке). Как сообщили специалисты, пирог, вероятно, попал в хижину во время британской экспедиции 1910/13 годов «Терра Нова», многие из участников которой погибли на обратном пути. Пирог, изготовленный компанией Huntley & Palmers, лежал в жестяной коробке и был завернут в бумагу. Упаковка уже порядком обветшала, но пирог, кажется, пах и выглядел как съедобный. Проверять не стали, оставили там, где нашли. К слову, указанная компания до сих пор занимается производством консервированных пирогов (нет, это не реклама).

Гренландский кит, накануне застрявший в бухте Панкова на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, благополучно освободился и ушел в открытое море. Китенку (это был совсем небольшой кит) сопереживали все: местные жители, спасатели, чиновники. Во время отлива, когда китенок мог погибнуть, сотрудники местного заповедника поливали его водой. Сейчас все хорошо.
Фото: Сергей Доля / instagram.com/sergeydolya
 

Что там про Трампа и санкции. Президент США поблагодарил (!) Владимира Путина за высылку 750 американских дипломатов из России. По мнению Трампа, США как раз ведет политику сокращения расходов, да и возвращаться в Россию высланным дипломатам вовсе незачем – теперь проблема оптимизации дипкорпуса решилась сама собой. Очень тонкий троллинг.

Еще про троллинг, только местного разлива. «Аэрофлот» поднял цены на билеты в период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу в несколько раз. Речь идет о рейсах из Москвы в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Петербург, Сочи и обратно. Потом это объяснили «техническим сбоем» и обещали вернуть деньги всем, кто купил билеты по завышенной цене. Не прокатило, проще говоря.

Давно не было новостей про опального режиссера Кирилла Серебренникова. А тем временем бухгалтер «Гоголь-центра» дала против него показания, а СК изъял и проверяет на «подлинность» загранпаспорт Серебренникова – то есть он не может выехать за границу. Все это делается в рамках расследования возможных хищений проектом «Седьмая студия».

Петербург. Смольный не согласовал митинг «за равноправие» «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ», который активисты хотели провести в выходные. Но акция, тем не менее, все равно обещается.

В городе на удивление хорошая погода. Так что отличных вам выходных, друзья!

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