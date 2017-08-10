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Запрет на брюки, гренландский кит и Дарт Вейдер-казак

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© Фото: Toptyumen.ru

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Почти пятничные новости.

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Сегодня только четверг, а новости почти пятничные. Во-первых, скандал из Тюмени: в одной из местных школ первокласснице (и ее маме Ольге) запретили носить брюки. На первом родительском собрании после поступления директор школы заявил, что девочкам в школе разрешается носить только юбки и сарафаны. Когда мама будущей ученицы резонно спросила, в чем причина дискриминации, директор сослался на русский менталитет (!) и тот факт, что брюки якобы пережимают девочкам половые органы в период созревания. Мать обратилась в другие городские школы – там таких запретов нет, а гинеколог и вовсе назвал измышления директора чушью. После чего женщина написала заявление в прокуратуру, но бумагу, как водится, спустили в отдел образования. Чиновники же сочли, что школа вправе устанавливать внутренний распорядок, и форму в том числе. Ждем, когда на уроках труда начнут рассказывать про «ведическую женственность».

Казачий театр «Калина» в Свердловской области попросил у общественного совета региона денег на постановку по мотивам «Звездных войн». Злодей Дарт Вейдер, по задумке казаков, должен пообщаться с русским Емелей, принять наши (и казачьи) традиционные ценности и стать добряком. Постановка называется «Емеля и звездные рыцари», рассчитана на детей и предполагает зрелищные бои на световых мечах, например.

Forbes опубликовал рейтинг ста самых инновационных компаний в мире, и среди них оказались две российских. Внезапно – на 53-м месте продуктовый ретейлер «Магнит», а десятью позициями ниже – «Норильский никель». Авторы рейтинга подчеркнули, что в него входят компании, от которых ожидается прогресс в плане освоения инноваций в ближайший год. «Магнит» попадает в список уже третий раз (подряд), опередив, например, Coca Cola.

Новости из Евпатории. Настоятель местного храма Пророка Илии в Евпатории протоиерей Георгий Куницын просит власти оборудовать пляжи для нудистов. Нет, сам он не поддерживает это направление, но считает, что, раз убежденные сторонники этой философии есть, более того, они массово отдыхают в Крыму, то для них нужно отвести оборудованные места. Чтобы не мелькали на общественных пляжах. Кроме того, отец Георгий заметил, что есть люди, которым солнечные ванны необходимы по назначению врача, и вспоминает, что в советское время для этих целей тоже был отдельный пляж.

В Хабаровском крае 13-метровый гренландский кит застрял в устье реки. По предварительным данным, в реку на острове Большой Шантар кита загнала стая косаток. Сейчас решается вопрос о его спасении. Надеемся, все будет хорошо!

Петербург. Который день город гудит от слухов об увольнении сотрудников музея «Исаакиевской собор». Увольнения действительно есть, не в таких страшных масштабах (все-таки в музее работает несколько сотен человек), но сокращают в основном молодых и инициативных. Что будет с музеем дальше – пока неясно, но мы постараемся информировать вас максимально оперативно. Сегодня в городе обещали дождь и грозу, будьте внимательны.

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