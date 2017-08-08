Польские паспорта и расовый баланс

Во вторник – продолжение истории про группу Scooter и их концерт в Крыму. После выступления команды на фестивале в Балаклаве Андрей Мельник, посол Украины в Германии, потребовал вывести фронтмена группы из жюри немецкого ТВ-шоу «Германия ищет суперзвезду». На что руководство телеканала резонно ответило, что концертная география – это проблема менеджмента. «Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», - заметили на немецком ТВ.

Продолжая тему Украины: Киев выразил ноту протеста в связи с намерением Польши использовать в качестве элемента дизайна новых паспортов изображение часовни-ротонды, расположенной на Лычаковском кладбище во Львове. Это старое польское военное захоронение (да и сам Львов не так давно в исторической перспективе был польским городом), и Киев считает подобный империалистический жест недопустимым. Протест выразила также Литва – на другой странице нового польского паспорта предполагается разместить одну из достопримечательностей Вильнюса.

Что там в США. Во-первых, Google уволил технического специалиста Джеймса Деймора после того, как он по внутренней рассылке сообщил коллегам о биологической разнице между полами. На самом деле Деймор говорил о том, что компании пора отказаться от навязчивой идеи «разнообразия» и нанимать сотрудников не из соображений соблюсти расовый или гендерный баланс, а просто исходя из их реальных способностей. Google тут же объявил, что не согласен с позицией своего специалиста и уволил его. При этом технические специалисты, как правило, не входят в профсоюзы, то есть у Деймора не так уж много способов правовой защиты.

Тем временем в нашей вселенной кинотеатры Симферополя перестали показывать трейлер «Матильды» Алексея Учителя. Пока СМИ сообщают лишь о «предупреждении» симферопольской прокуратуры, опубликованном после обращения Натальи Поклонской, которое кинозалы поспешили исполнить. Будут ли показывать заочно скандальный фильм в других крымских кинотеатрах – остается интригой.

В США минувшей ночью на пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке появилось изображение Владимира Путина с подписью «Крепись! Братан!», кроме того, военные в форме маршировали у входа в отель с российским флагом. Оказалось, это такой перфоманс местного художника Роберта Белла. Газетчики связали его с новым этапом расследования «вмешательства» России в выборы в США.

Петербург. Сегодня обещают день без дождя. Кроме того, накануне горожане могли наблюдать частичное лунное затмение – посмотрите фотографии в сети, это красиво.