Град, робот-консьерж и эмиграция

Середину недели начнем с поздравлений – конечно, с Днем ВДВ. Поздравляем всех причастных и сочувствующих, ну и предлагаем ознакомиться с праздничными мероприятиями. Искреннее надеемся, они пройдут пристойно.

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В одной из больниц американского штата Кентукки доктор Аманда Хесс приняла роды у пациентки непосредственно перед тем, как родила сама. Как сообщил персонал больницы, женщина в ее положении не должна была работать, так как лежала на сохранении в отделении двумя этажами выше роженицы. Затем увидела на специальной панели для врачей сообщение о том, что в палате, где происходят роды, нет дежурного врача, и нужна чья-то помощь. И Аманда оказывала помощь вплоть до собственных родов. У обоих мам все кончилось благополучно, с чем мы их и поздравляем.

Европейский вещательный союз, недовольный ситуацией с запретом выступления Юлии Самойловой на конкурсе в Киеве, изменил регламент «Евровидения». Теперь членами национальных делегаций не смогут стать лица, которым запрещен въезд в страну-хозяйку конкурса. Кроме того, члены жюри теперь не могут быть связаны с участниками или исполняемыми ими песнями.

Если вдруг вы соскучились по новостям о фильме «Матильда». Накануне Наталья Поклонская не смогла приехать на молитвенное стояние против выхода ленты в широкий прокат, которое проходило на территории Московского храма Воскресения Христова в Кадашах. Впрочем, около тысячи человек все равно молились примерно два часа за то, чтобы массовый зритель не увидел картину Алексея Учителя. Поклонская, к слову, приглашала и самого режиссера прийти на стояние и пообщаться с людьми.

Биткойн раскололся на две криптовалюты. Теперь есть Bitcoin и Bitcoin Cash. Ожидается, что новый протокол работы криптовалюты позволит ускорить операции и увеличить работоспособность сети.

Еще немного про технологии. В жилом доме «ТеслаДом» в Батайске (Ростовская область) появился первый робот-вахтер. Он может запоминать жильцов, рассказывать последние новости и погоду, собирать обращения в управляющую компанию и заявки на починку чего-либо. Создатели робота (его зовут Promobot V.2) говорят, что в его обязанности входит полноценное наблюдение за подъездом. Да и будущее, вероятно, именно за такими консьержами, а не за привычными нам бабушками.

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков, кажется, собирается эмигрировать в США. Ранее в СМИ появился слух о том, что музыкант уезжает за границу на постоянное проживание, позднее он рассказал журналистам, что пока речь идет только о том, чтобы больше времени проводить вне России. Не в ущерб творческому процессу и звукозаписи, конечно. Дело в том, что Чистяков – свидетель Иеговы, а эта организация в нашей стране нынче не приветствуется.

Петербург. Будьте внимательны, особенно жители Ленобласти – погоду обещают, скажем так, неоднозначную, вплоть до града. Ну и еще раз с праздником всех наших десантников, ура!