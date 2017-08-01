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Малахов, самородок и "Игра престолов"

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Андрей Малахов
© Фото: Livestory.com.ua

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Хакеры украли пару серий сериала.

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Во вторник – продолжение истории про санкции США. Американские дипломаты, например, не могут забрать свои вещи с дачи в Серебряном бору – ее арендовала американская дипмиссия для отдыха сотрудников. Официально доступ туда должны были закрыть 1 августа в связи с ответом Кремля на санкции США, но дипломаты говорят, что 29, 30 и 31 июля уже не могли попасть на дачи. Могут ли американцы забрать вещи со склада в Южном Чертаново, которым Кремль также запретил пользоваться, неизвестно. В США уже заявили, что из-за сокращения дипломатического корпуса могут увеличиться сроки выдачи американских виз россиянам. А вы думали, холодная война бывает только в кино?

Главная новость суток: хакеры атаковали телеканал HBO и украли архив размером в полтора терабайта – сценарии нескольких новых серий «Игры престолов», а также сериала «Игроки». Данные о двух сериях «Престолов» уже выкладывают в открытый доступ. Рунет пока не спойлерит на эту тему.

Важная новость для тех, кто смотрит ТВ. Накануне ряд СМИ сообщили, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала» - якобы на «Россию – 1». Причины называли самые разные – повздорил с руководством, не сошелся во взглядах с новым продюсером шоу, или даже хочет «поторговаться» с руководством относительно условий работы для своей команды. Самое романтическое предположение было в том, что Малахов действительно хочет уйти и заниматься чем-то «для души». В ВГТРК озвучили мысль, что сейчас переход ведущего на другой телеканал в любом случае невозможен, потому что все руководство в отпусках.

В Николаевском районе Хабаровского края бульдозерист нашел самородок весом 10,3 кг. Нашли его «при разравнивании гале-эфельных отвалов в артели старателей "Заря" на ручье Заманчивый», сказано в официальном сообщении. Пока это самый большой золотой самородок из всех, найденных в регионе.

В одной из тюрем Лондона заключенные захватили два крыла здания. Что характерно, в тюрьме Mount в графстве Хартфордшир содержатся только заключенные, отбывающие последние 6 месяцев срока, а ранее эксперты отмечали нехватку персонала в заведении. Британские власти уже направили на место отряды «Торнадо», чтобы вернуть себе власть.

Петербург. Во-первых, КРТИ объявил, что «Новокрестовскую» откроют 30 марта 2018 года. Говорят, вероятность перенесения сроком минимальная. Посмотрим-посмотрим.

Хорошая новость для тех, кто перемещается между Васильевском островом и Петроградской стороной. Работы над разводным пролетом моста уже закончены, а полностью снять ограничения движения могут до 15 декабря – при том, что ранее планировалось открыть мост только весной 2018 года. Надеемся, станет полегче с пробками. Хорошего вам дня, друзья!

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