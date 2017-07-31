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755 американцев и Тилль Линдеманн в Азербайджане

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Тилль Линдеманн
© Фото: ziarecords.blogspot.ru

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И шотландский виски.

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Понедельник начнем с главного – шотландского виски. Министр экономики Шотландии обратился к британскому кабинету министров с требованием, чтобы Brexit не нанес качественных и репутационных потерь продукту. Дело в том, что виски приносит экономике Шотландии порядка 5,25 млрд долларов, и фермеры ратуют за сохранение высоких европейских стандартов даже после выхода страны из ЕС. Шотландия решила напомнить о столь важном вопросе в канун визита министра внешней торговли Британии в Вашингтон. Производство виски обеспечивает работой порядка 20 тыс. шотландцев.

Вернемся к теме санкций. Как вы знаете, рунет уже неделю бушует, обсуждая новые санкции США в отношении России, и касаются они в основном топливно-энергетического комплекса – в частности, могут затормозить сотрудничество наших нефтегазовых компаний с ЕС. В ответ на это Владимир Путин заявил о высылке из России 755 сотрудников американских посольств (не только дипломатов, но и рядовых наемных служащих). При этом Дональд Трамп еще не подписал закон об очередных санкциях, Госдеп назвал высылку граждан США «неоправданной мерой», а Мария Захарова сообщила, что под видом дипломатов в России работают американские шпионы.

Таким образом, количество американских дипломатов в России будет равно количеству их коллег из РФ в США – 455. Также дипмиссиям США запретили пользоваться рядом складских помещений и домом отдыха в Москве. Надо ли говорить, что в США уже думают о новых санкциях в ответ на меры, которые Москва приняла в ответ на предыдущие санкции.

Еще один абзац про меры и санкции. МИД РФ раздумывает, что предпринять в ответ на снос советских памятников в Польше. Сейчас, по данным «Известий», рассматривают несколько вариантов: от персональных санкций в отношении инициаторов закона до возможного освещения этой проблемы на международном уровне. Так или иначе, ответ будет «асимметричным».

Но вернемся к адекватным новостям. Вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна держали в заложниках в столице Азербайджана Баку. С 27 по 30 июля там проходил фестиваль «Жара», гостем которого, к удивлению многих, наряду с российскими и местными звездами, оказался Тилль. Увидев в сети его фото с Олегом Газмановым, Анитой Цой и прочими исполнителями, житель Баку заметил, что у Линдеманна на фото «невеселое» лицо, и написал: «Тилль, если тебя держат в заложниках, моргни дважды». После чего в Instagram организатора появилось видео, как Линдеманн дважды моргает, держа перед собой надпись «Help». Самоиронии «Жары» надо отдать должное.

Петербург. Надеемся все, кто очень хотел, смогли посмотреть парад в честь Дня ВМФ. А кто очень хотел – даже съездил в Кронштадт. Теперь масштабное мероприятие обещают сделать ежегодным. Еще раз поздравляем всех военных моряков!

Сегодня обещают теплую (даже жаркую) погоду. Ура, товарищи! Успейте прогуляться в обед, потому что к вечеру синоптики все-таки прогнозируют дождь с грозой. Хорошего дня!

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