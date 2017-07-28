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Санкции, кофе и Билл Гейтс

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Дональд Трамп
© Фото: News-factor.ru

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Создатель Microsoft уже не самый богатый человек на планете.

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Пятница, и главная новость суток: основатель Amazon Джефф Безос обошел Билла Гейтса в рейтинге Forras Real Time – то есть создатель Micrisoft уже не является самым богатым человеком на планете. Состояние Безоса составило 90,8 млрд долларов. Кроме этой суммы, он известен, например, ролью пришельца в «Стартреке» и перепалкой с Дональдом Трампом. Выйти на первое место ему позволил рост стоимости акций Amazom.

Еще немного про Трампа – рисунок президента США ушел с аукциона Нейта Сандерса за 29 тыс. долларов. В 2005 году миллиардер на одном из благотворительных мероприятий нарисовал маркером очертания домов Нью-Йорка и подписал работу. Теперь она находится в парадной раме, а стартовая цена сего шедевра составила 9 тыс. долларов.

Еще немного о власти. Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару приговорили к пяти годам ограничения свободы – в Генпрокуратуре страны отметили, что в 2015 году Ташкентский областной суд признал Каримову виновной в хищении и вымогательстве средств. Методы стандартны – уклонение от уплаты налогов, сокрытие и уничтожение документов. Ранее СМИ писали, что о деятельности и местонахождении старшей дочери бывшего президента ничего не известно.

На Биржевой площади в Москве нашли усадьбы 14 века (а также более ранние и поздние культурные пласты). По-видимому, это бы район, где жили зажиточные люди Московии той поры: каменные стены, многократные перестройки, найденные археологами нательные крестики и даже шахматная фигура, сделанная из рога, говорят о том, что исследователи набрели на крайне любопытный участок древней Москвы. Правда, властям это не слишком интересно.

Как сообщают «Известия», к новому году в России подорожает кофе. С января по май цены для поставщиков поднялись более чем на 20% из-за неурожая в латинской Америке, аналогичного подорожания для рядовых покупателей стоит ждать зимой. Кроме того, продавцы хотят компенсировать убытки прошлых лет, когда курс рубля падал слишком быстро.

Сенат США проголосовал за антироссийские санкции. Подавляющее большинство сенаторов хотят душить российские топливно-энергитические компании, да.

Петербург. Город вовсю готовится к Дню ВМФ, сегодня – контрольная репетиция, местами движение в городе перекроют, будьте внимательны и ознакомьтесь со схемой ограничений. Ну и, конечно, мы заранее поздравляем всех моряков, ура!

Сегодня вновь обещают хорошую погоду. Надеемся ,в выходные правоохранители не будут так усердно тотально досматривать горожан на входе в метро. Хороших выходных, друзья!

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