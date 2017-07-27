Санкции, биткоины и барбершопы

Четверг начнем со шпионов. Reuters сообщает, что во время предвыборной кампании Эмманюэля Макрона за ним следили российские аккаунты, притворявшиеся «друзьями друзей» его сторонников. При этом неназванный конгрессмен США якобы сообщил, что фейковые аккаунты были созданы хакерскими группировками, связанными с главным разведывательным управлением Минобороны России. В США, кажется, очень высокого мнения о технологической осведомленности нашей власти.

Про биткоины. И не только про них: накануне в Греции задержали россиянина Александра Винника. Все по уже классической схеме: задерживают в европейской стране по запросу США. 38-летнего Винника обвиняют в отмывании четырех млрд долларов через биткоины через одну из крупнейших бирж криптовалюты ВТС-Е.

Главная тема ТВ-новостей за последние сутки – конечно, очередные санкции США против РФ (а заодно Ирана и КНДР). Предполагается, что теперь с трудностями столкнутся проекты, где крупнейшие российские нефтегазовые корпорации владеют «существенной неконтролирующей долей» (например, 33% пакетом акций). Кроме того, власти США смогут вводить ограничения в отношении железнодорожных, металлургических и горнодобывающих компаний из РФ, а также ужесточить условия кредитования российских нефтегазовых проектов и банков. Европа, по традиции, «выразила озабоченность» и пригрозила «принять меры», потому что санкции якобы учитывают только интересы США, а не европейских стран. Москва в ответ на принятие санкций (их еще не утвердили) может выслать из страны 35 американских дипломатов.

Новость для модных мужчин. Роспотребнадзор опубликовал памятку да посетителей барбершопов. Ведомство обратило внимание, что «салоны красоты для мужчин» должны получать такую же лицензию, как и парикмахерские, и также уведомлять о начале предпринимательской деятельности. Просит обращаться с жалобами на санитарные условия и прочие недочеты к чиновникам. И призывает модных «дровосеков» быть аккуратнее и соблюдать правила гигиены.

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Да, еще недавно этот человек был другом петра Порошенко и губернатором Одесской области, а теперь он даже не гражданин Незалежной. Что произошло, сложно сказать, но мы просто напомним, что раньше этот герой был гражданином и президентом Грузии (куда ему теперь запрещен даже въезд).

Петербург. В четверг (и в пятницу) обещают теплую солнечную погоду. Ура, лето, ты про нас не забыло!

В выходные город отмечает День ВМФ – в этом году праздник обещает быть масштабным, подготовка кипит. Мы тоже подготовились и сделали для вас программу празднования. Хорошего вам дня, друзья!