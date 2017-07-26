Трансгендеры и Иван Грозный

Вечерний блок новостей начнем с далекой Австралии. Министр правительства Мэтт Канаван вынужден подать в отставку: его мать призналась ему, что они, вероятно, итальянцы. А в Австралии иностранцам нельзя избираться в парламент. Дело в том, что мать Канавана позвонила ему и сказала, что в 2006 году подала документы в итальянское консульство, чтобы ее и сына признали гражданами Италии. Ее родители, то есть дедушка и бабушка на тот момент 25-летнего Мэтта, были выходцами из европейской страны, сам он и его мама никогда не были в Италии. Как итальянское законодательство отреагирует на тот факт, что Канаван получил гражданство, сам того не ведая, неясно.

Ранее по аналогичным причинам два других австралийских министра ушли в отставку: оба приехали в страну, будучи детьми (один – из Новой Зеландии, другой – из Канады) и якобы не знали, что являются гражданами других стран.

Что там в бездуховных США? Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии. Никогда такого не было, и вот опять. Около года назад это ограничение сняли (после многолетних дебатов), с тех пор Пентагон постоянно был настороже, проверяя влияние трансгендеров на боеготовность Вооруженных сил. Около 250 военнослужащих начали процедуру по смене пола (всего в армии США примерно 2,5 – 7 тыс. трансгендеров). Трамп сказал, что «посоветовался с генералами» и понял, что армия не может тратить средства на дорогостоящие медицинские процедуры (вместо более очевидных вещей).

Про Ивана Грозного. В Петроверигском переулке в Москве появился памятник неоднозначному правителю (на так называемой «Алее правителей», где уже стоит 33 бюста работы Зараба Церетели). В апреле монумент поставили в городе Александров Владимирской области, но через час убрали, потому что местные власти не одобрили такого «героя». Соцсети уже полны красноречивых кадров с памятником.

Пассажирам рейса Turkish Airlines, который должен был вылететь из Антальи в Москву накануне вечером, кажется, решили напоследок устроить бесплатный хаммам. Началось с того, что вылет из Турции задерживали, а пассажиров не выпускали из самолета, в котором, к слову, не работали кондиционеры. Воздух прогрелся до 45 градусов, экипаж все рак же не открывал двери и объяснял, что кондиционер включится после взлета. Всего полтора часа такой «турецкой бани», и лайнер поднялся в воздух, а через час полета температура в салоне нормализовалась. К чести наших туристов, они попытались устроить бунт и угрожали жалобами, но не вышло. В 2 часа ночи самолет сел в Москве.

«Лаборатория Касперского» создала всемирный бесплатный антивирус. Kaspersky Free уже протестировали в России и Белоруссии, основная волна распространения начнется с США. Напомним, ранее госслужащим в США настоятельно рекомендовали отказаться от продукции «Лаборатории», так как она якобы работает на Москву. В самом «Касепрском» полагают, что бесплатный антивирус должен стимулировать рост качества собственной платной продукции.

Петербург. Метрополитен просит с 2018 года поднять стоимость проезда в метро до 50 рублей. В комитете по тарифам заметили, что экономически обоснованная стоимость жетона на этот год уже составляла 49 рублей. Наверное, сейчас снова пойдет волна недовольства в духе «как в Москве», но в Москве к тому времени, вероятно, станет еще дороже.