  • 24 Июль 2017
USD 25.07.2017 59.6572 +0.7247
USD ММВБ 19:17 60.09450  
EUR 25.07.2017 69.4708 +0.8085
EUR ММВБ 19:17 69.9460  
Нефть($) 24.07.2017 48.48 +1.08
Нефть(p) 24.07.2017 2892.18 +98.78

Кот-мэр, корейское пиво и снегопад

Автор:

22 июля в Петербурге
© Фото: Dp.ru

Темы дня

Петербург, держимся!

По теме

Очередной понедельник начнем с пива. В Северной Корее отменили пивной фестиваль «Тэдонган», который должен был пройти в столичном Пхеньяне. Официально причины отмены неизвестны, но, по данным ООН, из-за сильной засухи в КНДР ожидается сильнейшая за последние 16 лет нехватка продовольствия (видимо, и пива в том числе). Первый фестиваль пива в стране провели год назад в целях популяризации местной марки, и это было выставочное мероприятие для туристов.

В США скончался кот Стаббс, который почти всю жизнь был почетным мэром города Талкитна в штате Аляска. «Стаббс прожил 20 лет и три месяца, - сообщили его хозяева. -  Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях». В 2013 году на Стаббса напала собака, а в 2016-м появилась ложная новость о его смерти. Стаббс стал мэром, еще будучи котенком, – тогда жителям города с населением в 900 человек настолько надоели политики, что они выбрали градоначальником кота.

Британские исследователи из компании Advanced Marine Services обнаружили сундук с четырьмя тоннами драгоценного металла (предположительно, с золотом) на немецком судне, затонувшем у берегов Исландии в начале Второй мировой. Судно SS Minden вышло из порта Бразилии в сентябре 1939 года и затонуло в 190 км к юго-востоку от берегов Исландии. Предположительно, на нем перевозили золото, выведенное из американских банков. Есть версия, что Адольф Гитлер приказал затопить судно после того, как его вычислили британские спецслужбы. Теперь золото намерены вывезти в Великобританию, спросив предварительно разрешения у исландского правительства.

О хорошем. Российские школьники завоевали пять (!) золотых медалей на Международной олимпиаде по физике в Индонезии. Всего в соревнованиях участвовали более 400 школьников из 88 стран, а проводилась олимпиада в 48-й раз. За всю историю участия россиян в соревнованиях пять медалей – это рекорд (в прошлом году наши ребята взяли четыре «золота»). Поздравляем наших физиков и гордимся ими!

В Москве накануне прошло шествие «За свободный интернет». Организаторы говорят о двух тыс. участниках, полиция – всего о восьми сотнях. Митингующие требовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. То ли лето и сезон отпусков виноваты, то ли не самая острая тема, но широкие народные массы не слишком прониклись протестным пафосом. Кроме того, редко когда кто-то выходит на улицу отстаивать онлайн- а не офлайн-права.

Петербург. Надеемся, вы пришли в себя после субботнего потопа с градом, потому что сегодня нам вновь обещают дождливую погоду. Держимся!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?
    17.07.17
    Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!
    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm