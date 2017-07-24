Кот-мэр, корейское пиво и снегопад

Очередной понедельник начнем с пива. В Северной Корее отменили пивной фестиваль «Тэдонган», который должен был пройти в столичном Пхеньяне. Официально причины отмены неизвестны, но, по данным ООН, из-за сильной засухи в КНДР ожидается сильнейшая за последние 16 лет нехватка продовольствия (видимо, и пива в том числе). Первый фестиваль пива в стране провели год назад в целях популяризации местной марки, и это было выставочное мероприятие для туристов.

В США скончался кот Стаббс, который почти всю жизнь был почетным мэром города Талкитна в штате Аляска. «Стаббс прожил 20 лет и три месяца, - сообщили его хозяева. - Он был бойцом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться поуютнее, урча часами на коленях». В 2013 году на Стаббса напала собака, а в 2016-м появилась ложная новость о его смерти. Стаббс стал мэром, еще будучи котенком, – тогда жителям города с населением в 900 человек настолько надоели политики, что они выбрали градоначальником кота.

Британские исследователи из компании Advanced Marine Services обнаружили сундук с четырьмя тоннами драгоценного металла (предположительно, с золотом) на немецком судне, затонувшем у берегов Исландии в начале Второй мировой. Судно SS Minden вышло из порта Бразилии в сентябре 1939 года и затонуло в 190 км к юго-востоку от берегов Исландии. Предположительно, на нем перевозили золото, выведенное из американских банков. Есть версия, что Адольф Гитлер приказал затопить судно после того, как его вычислили британские спецслужбы. Теперь золото намерены вывезти в Великобританию, спросив предварительно разрешения у исландского правительства.

О хорошем. Российские школьники завоевали пять (!) золотых медалей на Международной олимпиаде по физике в Индонезии. Всего в соревнованиях участвовали более 400 школьников из 88 стран, а проводилась олимпиада в 48-й раз. За всю историю участия россиян в соревнованиях пять медалей – это рекорд (в прошлом году наши ребята взяли четыре «золота»). Поздравляем наших физиков и гордимся ими!

В Москве накануне прошло шествие «За свободный интернет». Организаторы говорят о двух тыс. участниках, полиция – всего о восьми сотнях. Митингующие требовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. То ли лето и сезон отпусков виноваты, то ли не самая острая тема, но широкие народные массы не слишком прониклись протестным пафосом. Кроме того, редко когда кто-то выходит на улицу отстаивать онлайн- а не офлайн-права.

Петербург. Надеемся, вы пришли в себя после субботнего потопа с градом, потому что сегодня нам вновь обещают дождливую погоду. Держимся!