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"Сырный король" французского Минкульта и спасение утопающих

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© Фото: Citylifemagazine.ca

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А под Петербургом проложат новый путепровод для "Аллегро".

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Четверг начнем с новостей из Франции. Там 13-летний ученик колледжа взломал официальный твиттер-аккаунт министерства культуры страны. И стал, например, обзывать феминисток и грозиться ввести должность сырного короля. В ответ пользователи просили его найти им работу в минкульте и спрашивали, что он думает о культуре. «Я в четвертом классе, отстань от меня», - отвечал подросток. Позднее он признался во взломе, отметив, что его мать занимает ответственный пост в министерстве, поэтому у него оказался доступ к аккаунту. Свой аккаунт парень уже удалил.

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о курортном сборе в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Максимальный размер ежедневной суммы, которую туристы должны будут отдать региону просто за то, что он есть на карте РФ, составит 50 рублей в первый год действия закона и сто - в последующие. Действовать эта норма начнет не ранее 1 мая 2018 года. К слову, недавно погранслужба ФСБ России рассказала СМИ о «километровых очередях» на въезде в Крым с украинской стороны. Якобы украинские пограничники сознательно задерживают процесс, чтобы люди ждали перехода границы по 12-13 часов.

Ну и еще одна история из солнечного Крыма. На севастопольском пляже в парке Победы спасли 32-летнего нетрезвого мужчину, прыгнувшего в штормовое море с криком «Слава Украине!». Как сообщают очевидцы, известный в этих местах дебошир Михаил В. некультурно отдыхал со своим другом на пляже. Мужчины кричали «Героям слава!», а затем Михаил прыгнул в море. Дежурившие на берегу спасатели бросили ему круг на веревке с поплавками, но Михаил был не в себе и не мог ухватиться за него. Тогда одному из спасателей с помощью других отдыхающих пришлось вытаскивать неспокойного купальщика вручную. Прибывшая скорая увезла мужчину в реанимацию.

Новости из Эстонии. Жительнице города Тырва вернули украденный у нее 14 лет назад велосипед. Полиция обнаружила его в уездном городе Валга, в 30 км от места кражи. Что удивительно, в семье хозяйки велосипеда буквально на днях впервые после кражи обсуждали возможную покупку нового двухколесного друга и вспоминали потерю 14-летней давности. Эстонская полиция советует хранить фото и документы утерянных вещей как можно дольше. Нет, это не шутка. Это Эстония!

Петербург. На Белоостровском шоссе появится новый путепровод для поездов «Аллегро». В Смольном приняли решение проложить 2,4 километра путепровода после того, как на 29-м километре железнодорожной линии убрали переезд для «Аллегро». А там, глядишь, и до аэроэкспресса дело дойдет (но это не точно).

Хорошая новость для книголюбов – в «Подписных изданиях» на Литейном открыли второй зал – с литературой на иностранных языках. И вообще там много всего интересного. Хотя ребята из «Изданий» признаются, что хотели в этом же помещении открыть бар.

Хорошего вам дня, друзья!

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