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"Тайная" встреча Путина с Трампом и бой черных поясов

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© Фото: En.alalam.ir

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Американский журналист вызвал Владимира Путина на бой.

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Середину недели начнем с новостей из Сургута. Там суд приговорил заместителя начальника дежурной части полиции к пяти годам условно. Полицейский отдал журналистам местного издания «О, Сургут!» фотографию с места преступления, где оперативники обнаружили расчлененное тело мужчины. Представители прессы в обмен на столь ценные кадры подарили полицейскому билеты в кино и абонемент в фитнес-центр, которым пользовалась вся семья силовика. Утечка фотографий негативно сказалась на ходе расследования. Позднее шеф-редактор издания извинился и признал, что журналисты не имели права «подкупать» полицейского или публиковать фото. Кажется, конфликт исчерпан. Интересно, заберет ли теперь редактор абонемент себе?

Еще немного новостей про смелых журналистов. Редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс усомнился в том, что Владимир Путин действительно владеет боевыми искусствами. Слова публициста приводит The Washington Post. Уиттс, обладатель черных поясов по тхэквондо и айкидо, заметил, что Путин дерется якобы только с теми людьми, которые подыгрывают и падают от его ударов. Такие бои Уиттс навал «мошенничеством» и сам вызвал президента РФ на бой, отметив, что тот обязательно должен принять его вызов. К слову, у Путина есть черный пояс по тхэквондо, также президент является мастером спорта по дзюдо и самбо.

Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор Филиппу Будейкину, известному в соцсетях как Филипп Лис. 22-летний молодой человек получил три года колонии-поселения за два доказанных следствием эпизода доведения девочек-подростков до самоубийства. Громкое дело завершилось неожиданно – Будейкина почему-то вывезли в Тобольск из петербургского СИЗО. Его проверяли на причастность к еще полутора десяткам аналогичных преступлений, но доказать удалось два эпизода. В обоих случаях девочек в итоге спасли – благодаря их родителям и сотрудникам ФСБ.

The Washington Post сообщает о «неофициальной» встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей на полях G20. Белый дом эту информацию подтверждает. По данным издания, во время неформального ужина глав государств и их жен Трамп оставил свое кресло и подсел к Путину, тут же был главный кремлевский переводчик. Беседа президентов продлилась более часа. Госдолг, наверное, обсуждали!

В Японии за неделю с 10 июля шесть человек погибли от аномальной жары. В регионе держится +35, возрастные люди массово страдают от высоких температур. То ли дело у нас – сегодня в Петербурге опять обещают дождь с грозой, будьте внимательны.

Ну и хорошая (вроде как) новость. Осенью лоукостер «Победа» начнет совершать полеты между Петербургом и Москвой. Цены на билеты будут начинаться от 999 рублей. Хорошего вам дня, друзья!

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