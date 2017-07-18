Уимблдон и болотный футбол

Вторник начнем с политики и истории. Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от фашистов во Вторую мировую, ранее известные только узкому кругу специалистов. Среди документов, опубликованных на сайте министерства, - боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы. Как подчеркивают в ведомстве, эти данные призваны показать истинную жестокость гитлеровских захватчиков и их отношение к полякам, также доброжелательность Польши к красноармейцам-освободителям и готовность помогать с захоронениями погибших на польской земле советских солдат. Вероятно, рассекречивание архивов Минобороны связано с принятыми 22 июня (!) польским Сеймом поправками к закону о запрете пропаганды коммунизма, позволяющему сносить советские памятники. Что и говорить, свободная европейская страна!

История про спорт и комментаторов. В ходе выставочного матча на Уимблдоне один из зрителей активно подсказывал бельгийской теннисистке Ким Клийстерс, что ей нужно делать. Ким не выдержала и предложила зрителю сыграть. Тот согласился, надел белые шорты и теннисную юбочку, положенные по дресс-коду Уимблдона, принял пару подач профессиональной теннисистки. Потом даже поблагодарил Ким в Twitter, потому что его дети были в восторге от папиного выступления. Ну и, кажется, он больше не будет делать вид, что лучше всех знает, как играть в теннис.

В Финляндии состоялся чемпионат мира по болотному футболу. Россияне победили в трех лигах из четырех. Да, хоть по болотному, но мы чемпионы! Выглядит сей вид спорта странно и колоритно, соревнования проводятся с конца 90-х, основными соперниками наших спортсменов считаются финны. Гордимся! Осталось, чтобы традиционный футбол нашей сборной давался так же хорошо.

В Японии на 106 году жизни скончался врач ​Сигэаки Хинохар, который практиковал до самой смерти. С 1941 года он работал в международной клинике Святого Луки в Токио. В 1995 году, в свои 83, он лично оказывал помощь в токийском метро пострадавшим после теракта с применением зарина. Хинохара считал залогом долголетия правильное питание и позитивное отношение к жизни.

Тем временем Рамзан Кадыров в своем Instagram приглашает всех на «свадьбу столетия». Оказывается, по ходу презентации в Грозном обновленного футбольного клуба «Терек», который теперь называется «Ахмат», Николай Басков сделал предложение телеведущей Виктории Лопыревой. Свадьба тоже состоится в Грозном, 5 октября 2017 года. Рамзан Кадыров будет свидетелем.

Про «Матильду». Как сообщают СМИ, в ответ на фильм Алексея Учителя (премьера которого состоится только в октябре) будет снято кино «Ложь Учителя», якобы разоблачающее некоторые эпизоды. Режиссер проекта - Сергей Алиев. Ряд СМИ сообщают, что в «опровержении» снимется сам Виталий Милонов, но он уже заявил, что это не так.

Петербург. Сегодня в городе обещают ливень с грозой, будьте осторожны и хорошего вам дня, друзья!