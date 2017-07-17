"Прямая линия" для школьников и "голое" кантри

Понедельник, и начнем с новостей из Канады. Местная полиция в провинции Саскачеван, где проходит кантри-фестиваль Country Thunder, попросила посетителей не раздеваться (!) во время танцев. Фестиваль кантри-музыки начался еще 13 июля, за это время в полицию поступило 32 обращения из-за «нападения без оружия», домогательств и по другим поводам, в том числе из-за публичного обнажения. «Мы понимаем вдохновение некоторых людей, но если вы настроены танцевать так, будто никто не видит, то постарайтесь делать это в одежде», - с юмором заметила канадская королевская полиция.

Британка Дженни Мортон-Хемфрис из Бристоля угнала велосипед, который у нее украли накануне и пытались продать через Facebook. Удивительную историю рассказывает газета Bristol Post. Остановившись позавтракать у одного из медиацентров, женщина обнаружила, что за время ее похода в кафе велосипед угнали. Она заявила о пропаже в соцсети, и друзья выяснили, что транспорт уже продают. Девушка предложила полиции устроить классическую засаду через покупку своего же велосипеда, но стражи порядка отказались этим заниматься. Тогда девушка просто украла свой же велосипед, хотя в полиции ей не советовали этого делать.

Про Владимира Путина. Президент 21 июля проведет «прямую линию»… со школьниками. По факту это будет передача НТВ, в рамках которой президент ответит на вопросы школьников из 66 регионов. Проходить мероприятие будет в сочинском центре «Сириус». Задавать вопросы можно на сайте телеканала. Кажется, после весенних «маршей школьников» и провокационного вопроса от старшеклассника в рамках традиционной «прямой линии» в Кремле задумались о молодом поколении.

Про театр. Вы, возможно, слышали о громкой отмене спектакля Кирилла Серебренникова «Нуреев», премьеру которого в Большом театре внезапно перенесли месяцев этак на восемь. Директор Большого говорит, что дело исключительно в «сыром» спектакле, который пока нельзя показывать зрителю, театральная общественность полагает, что не обошлось без страха перед, во-первых, делом о растрате вокруг проектов режиссера, во-вторых, перед вопросом о «пропаганде». В общем, о ситуации высказался ректор Вагановки Николай Цискаридзе, и СМИ вышли с заголовком «Цискаридзе за цензуру». Танцовщик сказал, что в театре нужно соблюдать рамки приличия, что туда приходят за красотой и что лично он не понимает «тех, кто хочет видеть на сцене извращения». Интересно, когда уже каждый спектакль перед премьерой будут прогонять перед каким-нибудь специальным ведомством?

Петербург. Нам на этой неделе обещают «умеренное лето», то есть около 20 градусов тепла, периодические дожди, облачность. Зато без резких похолоданий. Хорошего вам дня!