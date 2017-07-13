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Пассажир Путина, лосось Кержакова и пиво в багаже

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Александр Кержаков и лосось
© Фото: a.kerzhakov11 / instagram.com

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Разнообразный четверг.

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Четверг, и начинаем с импичмента. В палату представителей Конгресса США внесли законопроект об импичменте Дональда Трампа. Это сделали демократы с целью добиться от юридического комитета «проведения слушания по вопросу о воспрепятствовании правосудию и российского вмешательства в наши выборы». Занимаются проектом, конечно, демократы, чтобы не допустить «злоупотребления полномочиями» и «воспрепятствования правосудию». Ждем реакции Трампа.

Тем временем бывшего президента Бразилии Инасио Лула да Силву приговорили к 9,5 годам тюрьмы за коррупцию. Говорят, у него какие-то виллы нашли.

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Австралиец Дин Стинсон провез баночку пива в качестве багажа в самолете. Как сообщают австралийские СМИ, баночка успешно выдержала четырехчасовой перелет из Мельбурна в Перт. Изначально Стинсон хотел пошутить, но в аэропорту ему просто наклеили бирку на пиво, а по прилету он получил ее на багажной ленте.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выделил 32 млн долларов на борьбу с крысами в городе. Сообщается, что в мегаполисе обитает порядка двух миллионов крыс, а недавно один из жителей умер от редкой болезни, переносимой только крысами. Кроме того, еще в 2015 году у нью-йоркских крыс обнаружили южную блоху – возбудителя бубонной чумы, которая унесла жизни десятков миллионов европейцев в Средние века. Миллионы, выделенные мэром, пойдут на реконструкцию и изменение системы распределения отходов в Нью-Йорке: например, уличные мусорные корзины заменят на стальные урны.

Про Путина и его неизвестного спутника (или спутницу). 11 июля президент прибыл на остров Валаам за рулем Mercedes ML. На кадрах, снятых телеканалом «Звезда», видно, что президент выходит из машины и открывает заднюю левую дверь. Находящийся там человек на что-то указывает в сторону, после чего Путин дверь закрыл и ушел. На коленях у пассажира президента заметили красную сумку. На первые вопросы журналистов о том, кто сопровождал президента в мужской монастырь, Дмитрий Песков ответил, что «понятия не имеет», но позднее пояснил, что речь идет о сотруднике службы безопасности. Рунет, впрочем, продолжает балагурить на эту тему.

Александр Кержаков пообещал выпустить мальков лосося в Онежское озеро. Дело в том, что ранее футболист опубликовал в своем Instagram фото с четырьмя рыбами, пойманными в Онеге. Карточкой заинтересовались в надзорных органах Карелии – ловить лосося в Онеге запрещено. После вала обрушившегося на него негодования футболист честно признался, что о запрете на ловлю узнал уже после рыбалки из интернета, и пообещал искупить вину, выпустив в озеро мальков.

В Петербурге обещают теплую и солнечную погоду, ура! Хорошего вам дня, друзья.

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