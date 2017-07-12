"Мой топор", спасение утопающих и дождь

Середина недели, и забавный скандал с «Мисс Южная Африка» Деми-Ли Нель-Питерс. 22-летняя девушка опубликовала фото, где она навещает детей, больных ВИЧ, в Йоханнесбурге. При этом она почему-то общается с чернокожими малютками, будучи в перчатках. Девушку тут же обвинили в расизме, в ответ на что она записала видеообращение, сообщая, что правила гигиены предполагают необходимость перчаток при раздаче еды детям. Пользователи «твиттера» в ответ запустили флешмоб, делая самые обычные вещи в перчатках – печатая текст на клавиатуре или загружая вещи в стиральную машинку. Деми-Ли, кажется, все простили, но как не повеселиться с «перчаточным» трендом.

В городке Медфорд, штат Массачусетс, мужчина приехал на местную радиостанцию Kiss 108 с топором и потребовал поставить песню «My Axe» (Мой топор) группы Insane Clown Posse. Сотрудники радиостанции несколько раз отказались от предложения, и посетитель повторил требование, подойдя на парковке у здания к одной из сотрудниц радио с ножом. А тут и подоспели полиция, SWAT, скорая. Нарушителя спокойствия «повязали», но он отчаянно сопротивлялся, требуя «свою» песню. Силовики даже попросили работников радио все-таки поставить песню, чтобы бунтарь успокоился. В итоге мужчину удалось привязать к носилкам скорой помощи, правда, в процессе он нанес себе повреждения. Полиция не называет имени мужчины, обращая внимание на то, что им займутся психологи.

Еще одна история из США, на этот раз добрая. На одном из пляжей Флориды отдыхала семья, в какой-то момент мать не смогла найти у берега двоих сыновей. Родители заметили, что детей относит от берега течением. Остальные шесть членов семьи поспешили на помощь детям, но выбраться не получалось – коварное течение оттаскивало всех еще дальше. Тем временем остальные отдыхающие на пляже оперативно встали в живую цепь, даже те, кто не умел плавать. В итоге всех благополучно вытащили, правда, бабушка детей пережила в воде инфаркт, ее оперативно направили в больницу, и сейчас угрозы, кажется, нет. Мир не без добрых людей.

Тем временем в России. Организаторы рок-фестиваля «Нашествие» вернут деньги за парковку всем гостям фестиваля, которых не устроили условия. Скажем прямо, на прошедшем в выходные в Тверской области фестивале лили жуткие дожди, землю размыло, много машин пришлось буквально эвакуировать из эпичной грязи. Организаторы также напоминают, что над погодными условиями они не властны.

Петербург. Во-первых, у нас сегодня обещают сильные дожди. Надеемся, в воздухе все равно будет тепло. Во-вторых, хорошая новость для велосипедистов. КРТИ начал обустраивать новые велодорожки – на Фонтанке и на Петроградской стороне. Хорошего вам дня, друзья. И не забудьте зонт!