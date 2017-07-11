Джеймс Бонд и сумка с бриллиантами

Вторник начнем с новостей из США. Американский школьник Тэдди Фишер увидел номер главы Пентагона Джеймса Мэттиса на фотографии, опубликованной Washington Post. На том фото охранник Дональда Трампа держал в руках папку документов, на одном из них было имя Мэттиса и телефонный номер. Фото оперативно удалили с сайта издания, но Тэдди успел записать номер и, естественно, позвонил, услышал голос Мэттиса. Затем написал главе Пентагона СМС, после чего Мэттис перезвонил школьнику и дал 45-минутное интервью, в ходе которого они обсуждали внешнюю политику США. Интервью вышло в школьной газете. Интересно, парня уже пригласили работать в ту самую Washington Post?

Еще немного о США. Актер Том Холланд, новый исполнитель роли Человека-паука, в качестве эксперимента прошел обучение в нью-йоркской Высшей школе Бронкса. Сам актер родился в Лондоне и учился там же, в школе, где мальчиков и девочек учили отдельно, следовательно, не имел понятия, как происходит учеба в Нью-Йорке и не мог достаточно вжиться в роль Питера Паркера. Актер пребывал в школе, так сказать, инкогнито, об эксперименте знал только директор, несколько преподавателей и ученик Арун Бишоп, к которому «приставили» актера и данные которого использовали для электронного пропуска Холланда. Не то что бы это самая обычная школа – она выпустила нескольких нобелевских лауреатов, но, когда Холланд к концу эксперимента, длившегося семестр, рассказал одноклассникам, что он актер, ему не поверили.

В мексиканском городке Тлахомулько-де-Суньига, штат Халиско, злоумышленники угнали из автосалона Ford порядка 40 автомобилей. Дело было 7 июля. Злоумышленники представились в салоне полицейскими, расследующими, опять же, дело об угоне нескольких авто. Под таким предлогом администраторы салона проводили шайку на склад, где бандиты, угрожая оружием, потребовали выдать им ключи от 40 автомобилей. Тут же на место прибыли сообщники угонщиков. Пока полиции удалось обнаружить только два из четырех десятков угнанных автомобилей.

Дэниел Крэйг вернется к роли Джеймса Бонда, сообщает Mirror. Сразу по окончании съемок Крэйг заявил, что лучше разбить стакан и порезать стеклом запястье, чем снова играть Джеймса Бонда. Поиски нового лица агента 007 шли вовсю, среди кандидатов называли Тома Хиддлстона и Генри Кавилла, но Крэйг сохранял за собой право вернуться в проект. Несколько раз отказавшись (в том числе и от рекордного гонорара в сто млн долларов за два фильма), затем он неожиданно согласился, упомянув, что быть Джеймсом Бондом – это работа мечты. Кроме того, в проект, вероятно, вернется Адель, записавшая крайне успешную песню к «Координатам».

О хорошем. Во-первых, в Петербурге отличная погода. Сегодня нам, правда, обещают усиление ветра, но, главное, тепло. Ну и добрая история из Пулково – женщина ехала на такси в аэропорт и оставила в машине сумку с кольцом и серьгами с бриллиантами, а также документами и деньгами. Всего ценностей было примерно на 500 тыс. рублей. В аэропорту, собираясь улететь за границу, она обнаружила пропажу, полиция нашла таксиста, и оказалось, что водитель сдал сумочку в пулковское бюро находок. Город не без добрых людей. Хорошего вам дня, друзья!