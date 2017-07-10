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Антон Носик и другие новости понедельника

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Антон Носик
© Фото: vlad-dolohov.livejournal.com

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В Подмосковье скончался Антон Носик. Также в столице умер Илья Глазунов.

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Снова понедельник, и целый ряд важный новостей. Во-первых, на своей даче в Подмосковье скончался блогер, журналист, публицист, один из отцов-основателей рунета Антон Носик. Носику был всего 51 год, день рождения он отметил 4 июля. Перед смертью он был на «Усадьбе джаз», выступал на «Дожде», был на квартирнике «Ленинграда», жил на своей даче в Подмосковье. Сейчас в сети распространяется версия некого «друга» блогера, который говорит, что неделю перед смертью журналист пил запоем, а потом резко решил прекратить и в какой-то момент просто «упал». Дело было, опять же, на даче. Уже есть мнение, что это так называемый синдром отмены - внезапная остановка сердца из-за резкого изменения привычного образа жизни. Ряд журналистов строит конспирологические теории, СК проводит проверку. Соболезнования в связи с кончиной Носика выражают такие лица, как Павел Дуров, Илья Варламов, Олег Кашин, Артемий Лебедев, и еще целый ряд видных персон.

Кроме того, в Москве на 88-м году жизни от остановки сердца скончался художник Илья Глазунов. Глазунов – лидер основанной им Российской академии живописи, ваяния и зодчества, автор более трех тыс. произведений, иллюстратор, сценограф. Похоронят художника во вторник на Новодевичьем кладбище.

О хорошем: уложили первый асфальт на Крымском мосту. Асфальтобетонное покрытие нижнего слоя уложили на четырех пролетах на острове Тузла. Для покрытия более 200 метров смесью толщиной шесть см понадобилось 400 тонн асфальтобетонной смеси. Кроме того, строители завершили сборку железнодорожной судоходной арки моста и замкнули ее на высоте 45 метров. Надеемся, мост построят как можно скорее.

Главной же темой прошедших выходных стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20, а потом и беседа Путина с Меланией Трамп. Российский и американский президенты, кажется, остались довольны мероприятием, фотографии со встречи разлетелись на мемы, а общение с первой леди США Путин назвал «легким обменом мнениями». Обсуждали, как сообщают СМИ, роль женщин в экономике.

«Новая газета» сообщила о внесудебной казни 27 человек в Грозном в ночь на 27 января. По утверждению автора статьи, речь идет о многострадальном «гейском вопросе» в республике (по другой версии - речь об обвинениях в экстремизме). Власти Чечни уже назвали статью «всплеском нездоровой фантазии». Что характерно, издание при этом опубликовало имена и даты рождения погибших. Вопрос, что на самом деле произошло (если произошло), остается открытым.

Петербург. Илья Ковальчук на один сезон продлил контракт со СКА. Как сообщают СМИ, контракт с клубом позволит 34-летнему нападающему выступить на Олимпийских играх 2018 года. Дальнейшая же судьба форварда пока не определена. В городе солнечно, ловите момент! Хорошего вам понедельника. 

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