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Протесты в Гамбурге, картошка и Кержаков

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Протесты в Гамбурге
© Фото: ru.reuters.com

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Накануне саммита G20 в Гамбурге прошел настоящий протестный карнавал!

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Пятница! Начнем с основного: евро впервые с 2016 года подорожал до 69 рублей. То есть покупать европейскую валюту, вероятно, придется за 70 и дороже. Не говоря о том, что, по данным «Известий», из-за холодного лета в России подорожали овощи – картошка и капуста, например, почти в два раза. Кажется, в Белоруссии слишком увлеклись устричными фермами и забыли про самое святое!

На шахте «Заполярная» в Норильске произошел взрыв. Предположительно, взорвался метан, несколько горняков госпитализированы. Еще четверо пропали без вести. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники, пятеро горняков были в эпицентре взрыва. Предварительно, есть погибшие – в шахте серьезное обрушение. Мы будем следить за новостями из Красноярского края.

В подвале детского сада поселка Янтарный в Калининградской области в ходе ремонта нашли склад боеприпасов. Как сообщает местное управление Росгвардии, непосредственно рядом с детьми много лет покоились «два 23-миллиметровых выстрела к зенитному орудию, пять тротиловых шашек, 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова, 167 патронов калибра 7,92 миллиметров для винтовки «Маузер» германского производства». Сейчас все это отправлено на экспертизу в соответствующие органы.

Сегодня в Гамбурге начался саммит «большой двадцатки» (G20), туда уже прибыл Владимир Путин. Между тем накануне в городе на севере Германии прошли красочные протесты: немецкие антиглобалисты и антикапиталисты устроили многотысячный марш с музыкой, беспорядками, атаками на полицейских. В итоге, по данным ряда СМИ, пострадали около ста сотрудников полиции. Яркие, неформальные фотографии немецкого уличного протеста напоминают карнавал и рок-фестиваль одновременно. Корреспонденты с мест событий сообщали, что никаких специальных барьеров или кордонов с рамками протестующим не устраивали.

Тем временем в Великобритании. Скотланд-Ярд объявил, что намерен выяснить, кому принадлежит палец, найденный полицией в одном из заброшенных магазинов в Лондоне рядом с вокзалом Юстон в декабре 2010 (!) года. За прошедшие годы установлено, что мужской палец не принадлежит ни одному человеку из британской базы пропавших без вести. На этом моменте Эркюль Пуаро поправляет усы.

Петербург. В воскресенье в городе пройдет марафон «Белые ночи», по этому поводу часть центра города будет перекрыта, внимательно следите за новостями. Погоду в выходные обещают неплохую – с дождиком, но и с периодическим солнышком.

Еще из новостей: Александр Кержаков запустил в своем Instagram голосование на тему, стоит ли ему продолжать карьеру футболиста. Иронизируя над самим собой, пишет, что шутки в духе «а ты разве все еще?» - баян. Обещает подвести итоги голосования в понедельник, так что на досуге можете помочь футболисту принять эпохальное решение. Хорошего вам дня, друзья!

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