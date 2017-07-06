Панда, "Катюша" и десятидневный хоккей

Четверг начнем с новостей политических. В преддверии саммита G20 в Гамбурге, на полях которого запланирована встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, российский президент встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Итоги впечатляют: во-первых, сообщается, что российский газ начнет поступать в Поднебесную уже в 2019 году по самому большому газопроводу «Сила Сибири». Небывалые темпы строительства, по нашим отечественным меркам. Во-вторых, в Китае появится русскоязычный телеканал «Катюша», который будет транслировать советское кино и даже КВН – все на русском языке с китайскими субтитрами. Может быть, в России тоже запустят телеканал с лучшими советскими фильмами вместо рекламы и тв-шоу?

Тем временем в городе Баффало, штат Нью-Йорк, завершился самый длинный хоккейный матч. Он шел десять дней, десять часов, три минуты и 21 секунду. Спортивных целей у мероприятия не было – это был своеобразный марафон, организованный активистом и инженером по защите окружающей среды Майком Лесаковски в пользу местной онкобольницы. 40 игроков разделились на «Синюю» и «Белую» команды, единовременно на площадке должны были присутствовать семь человек – шестеро на льду и один запасной. Предполагалось, что каждый игрок проводит на льду 4,5 часа и отдыхает девять, но эти цифры нарушились из-за травм и выбывания некоторых участников. Каждый час делали перерыв на десять минут, чтобы перезалить лед. Лучший игрок матча забросил 267 шайб.

В правительстве борются с воровством. Серьезно, на заседаниях в доме правительства участникам теперь вместо ручек выдают карандаши, потому что ручки постоянно воруют. Эту тему поднял руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время очередного мероприятия, и Дмитрий Медведев пояснил ему, в чем дело. Говорит, карандаши с заседаний не уносят.

Тюменская прокуратура разбирается с вопиющим случаем: местная жительница с ВИЧ-положительным статусом в 2014 году родила дочь и отказалась ее лечить на том основании, что, по ее мнению, ВИЧ-инфекции не существует. Еще весной 2017 года она рассказывала в одном из местных пабликов, что «лечит» свою дочку гомеопатией, а также не лечится сама. В итоге девочка умерла, а действия женщины проверяет прокуратура. В связи с этим случаем предлагаем вам прочесть наш материал о СПИД-диссидентках и детях-ВИЧ.

Еще немного новостей из Китая, повеселее. В провинции Шаньси на севере страны построили огромную солнечную электростанцию в виде огромной улыбающейся панды. Компания Panda Green Energy считает, что таким образом проект сможет вдохновить китайскую молодежь пользоваться солнечным источником энергии, а также привлечет туристов.

В Петербурге такая идея едва ли сработает, хотя туристов у нас вроде бы пока хватает. Городу обещают дожди и 17 градусов тепла. Лето, что ты делаешь! Тем не менее, хорошего вам дня, друзья.