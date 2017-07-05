  • 5 Июль 2017
USD 06.07.2017 59.5787 +0.3492
USD ММВБ 13:17 59.62440  
EUR 06.07.2017 67.6754 +0.3788
EUR ММВБ 13:17 67.6940  
Нефть($) 05.07.2017 48.98 1.61
Нефть(p) 05.07.2017 2918.16 +112.46

Ушел из жизни Даниил Гранин

Автор:

Даниил Гранин
© Фото: Forpost-sz.ru

Темы дня

И другие новости.

По теме

Среду начнем с новостей невеселых. Ушли из жизни сразу две константы культурной и общественной жизни Петербурга – вдова и соавтор режиссера Алексея Германа-старшего Светлана Кармалита и писатель Даниил Гранин. Гранину было 98 лет, последние несколько дней он, по данным ряда источников, находился в реанимации. Впрочем, и Даниил Александрович, и Светлана Игоревна практически до смерти участвовали в жизни города: Гранин регулярно появлялся на культурных и дискуссионных встречах, Светлана Кармалита работала главным редактором на «Ленфильме». Мы будем отслеживать памятные мероприятия.

Новости по «украинскому вопросу». Накануне глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал журналистам, что польско-украинское сотрудничество развивается не слишком хорошо и «хуже всего, конечно, в вопросах исторических». В 2015 году Петр Порошенко дал войскам Степана Бандеры, в Великую Отечественную войну воевавшим с гитлеровскими войсками против советских солдат, статус «борцов за независимость». Ващиковский требует «разрешения всех вопросов» прежде, чем «Киев станет у врат Европы и будет просить о членстве». Не говоря о тлеющем военном конфликте на востоке страны. Официальный Киев на слова польского министра пока не отреагировал.

Еще, к слову, про Украину. Последняя новость про вирус Petya – он, оказывается, распространился благодаря украинской компании, некой M.E.Doc.

В итальянской провинции Верона фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на поле масштабный портрет Владимира Путина. Говорит, его вдохновила новость о саммите G20 в Гамбурге и о том, что там будет отдельно организована встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В прошлом году фермер аналогичным способом сделал портрет Трампа.

Новости финансов. Четвертая по величине в мире (и крупнейшая южнокорейская) биржа биткоинов Bithumb подверглась хакерской атаке, украдены средства клиентов на миллионы долларов. Биржа уже обещает, что все вернет, но пока даже не ясен точный масштаб ущерба и, главное, кто стоит за скандальной кражей криптовалюты.

В Китае за мошенничество задержаны авторы проекта автобуса-портала TEB-1. Идея была в том, чтобы создать общественный транспорт, который будет ехать буквально над автомобильной пробкой – то есть выглядеть примерно как сухопутный катамаран. Сумев привлечь миллиардные инвестиции, разработчики исчезли, а сами «порталы» так и не появились в городах Поднебесной. Сейчас по делу о мошенничестве задержаны 30 человек.

Петербург. Смольный рассматривает вариант создания в городе скоростного трамвая: одна ветка пройдет от Купчино до Славянки через Шушары, другая — от станции метро «Южная» до Колпино. На проект предполагают выделить 52 млрд рублей.

Хорошего вам дня, следите за новостями.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm