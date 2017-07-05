Ушел из жизни Даниил Гранин

Среду начнем с новостей невеселых. Ушли из жизни сразу две константы культурной и общественной жизни Петербурга – вдова и соавтор режиссера Алексея Германа-старшего Светлана Кармалита и писатель Даниил Гранин. Гранину было 98 лет, последние несколько дней он, по данным ряда источников, находился в реанимации. Впрочем, и Даниил Александрович, и Светлана Игоревна практически до смерти участвовали в жизни города: Гранин регулярно появлялся на культурных и дискуссионных встречах, Светлана Кармалита работала главным редактором на «Ленфильме». Мы будем отслеживать памятные мероприятия.

Новости по «украинскому вопросу». Накануне глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал журналистам, что польско-украинское сотрудничество развивается не слишком хорошо и «хуже всего, конечно, в вопросах исторических». В 2015 году Петр Порошенко дал войскам Степана Бандеры, в Великую Отечественную войну воевавшим с гитлеровскими войсками против советских солдат, статус «борцов за независимость». Ващиковский требует «разрешения всех вопросов» прежде, чем «Киев станет у врат Европы и будет просить о членстве». Не говоря о тлеющем военном конфликте на востоке страны. Официальный Киев на слова польского министра пока не отреагировал.

Еще, к слову, про Украину. Последняя новость про вирус Petya – он, оказывается, распространился благодаря украинской компании, некой M.E.Doc.

В итальянской провинции Верона фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на поле масштабный портрет Владимира Путина. Говорит, его вдохновила новость о саммите G20 в Гамбурге и о том, что там будет отдельно организована встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В прошлом году фермер аналогичным способом сделал портрет Трампа.

Новости финансов. Четвертая по величине в мире (и крупнейшая южнокорейская) биржа биткоинов Bithumb подверглась хакерской атаке, украдены средства клиентов на миллионы долларов. Биржа уже обещает, что все вернет, но пока даже не ясен точный масштаб ущерба и, главное, кто стоит за скандальной кражей криптовалюты.

В Китае за мошенничество задержаны авторы проекта автобуса-портала TEB-1. Идея была в том, чтобы создать общественный транспорт, который будет ехать буквально над автомобильной пробкой – то есть выглядеть примерно как сухопутный катамаран. Сумев привлечь миллиардные инвестиции, разработчики исчезли, а сами «порталы» так и не появились в городах Поднебесной. Сейчас по делу о мошенничестве задержаны 30 человек.

Петербург. Смольный рассматривает вариант создания в городе скоростного трамвая: одна ветка пройдет от Купчино до Славянки через Шушары, другая — от станции метро «Южная» до Колпино. На проект предполагают выделить 52 млрд рублей.

Хорошего вам дня, следите за новостями.